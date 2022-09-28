Ярославские спасатели остановили «взбесившуюся» моторку

Ярославским спасателям большими усилиями удалось остановить моторку, плавающую по Волге без водителя Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Укрощением «строптивой» лодки пришлось заняться сотрудникам отделения ГИМС Ярославля. Очевидцы сообщили, что по Волге в районе Стрелки хаотично двигается моторка, судя по всему, без водителя.

И действительно, когда спасатели прибыли на вызов, на берегу реки их ждал мокрый и замерзший хозяин лодки. Мужчина не справился с управлением моторки и его выкинуло за борт. Только благодаря тому, что рыбак не пренебрег правилами безопасности на воде и надел спасательный жилет, ему удалось добраться до берега.

Мужчина не пострадал, от медицинской помощи отказался, а вот лодку, которая так и кружила по воде, нужно было останавливать немедленно. Сделать это оказалось не так-то просто.

На помощь были вызваны сотрудники Центра гражданской защиты и пожарно-спасательной части города. Чтобы остановить неуправляемую моторку пришлось использовать ковбойские приемы: на мотор накинули веревку и таким образом подтащили лодку к себе.

Столкновения с другими судами удалось предотвратить.