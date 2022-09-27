В правительстве Ярославской области рассказали о модернизации общественного транспорта

Работа общественного транспорта будет организована по новым принципам, обещают в правительстве Ярославской области Фото: Мэрия Ярославля

В правительстве Ярославской области рассказали, как будут модернизировать общественный транспорт Ярославля и Ярославского района. За два года в совершенствование системы собираются вложить 15,8 миллиардов рублей: 14,5 – в автотранспорт, 1,3 миллиарда – в трамваи.

Работа общественного транспорта будет организована по новым принципам. В первую очередь, система перейдет на брутто-контракты. То есть, перевозчик будет получать деньги только за качественно выполненную работу. В идеале, это должно исключить гонки за пассажирами, соответственно, повысит безопасность перевозок.

Подвижной состав планируют обновить. Машины, которые выходят на линии, должны быть не старше одного года, с низким полом, системой учета пассажиров, речевого и визуального информирования, видеонаблюдением, а также с устройствами для безналичной оплаты проезда.

Автопарк, сообщили в региональном правительстве, должен состоять из 670 машин с учетом резерва.

Маршрутная сеть в процессе модернизации меняться не будет.