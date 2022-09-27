«Музейный квартал» в Ростове: партнерский проект ГМЗ «Ростовский кремль» и частных музеев

Директор музея-заповедника Александр Филяев. ФОТО из архива музея

О его особенностях рассказывает директор музея-заповедника Александр Филяев.

Новый экскурсионный маршрут объединяет туристические достопримечательности исторической части города. Наши партнеры - это частные музеи, которые располагаются в шаговой доступности друг от друга и от Ростовского кремля и включают в себя уникальные коллекции, предлагают интересные интерактивные программы, ориентированные на самую широкую аудиторию. Интересно, что все эти музеи: «Пряничное заведение купцов Смысловых», Музей Царевны-лягушки, Музей народного искусства, Музей ростовского купечества - располагаются в сохранившихся исторических особняках, у каждого своя история, история Ростова ХIХ века. Безусловно, подобно поговорке «Все дороги ведут в Рим» в Ростове все дороги ведут в Ростовский кремль, и мимо нас турист не пройдет. Однако цель у проекта «Музейный квартал» заключается в том, чтобы показать гостям небольшие самобытные музеи, существующие благодаря энтузиазму и большой любви к истории их создателей.

Ростовский кремль - образ сказочного русского города. ФОТО из архива музея

Музейный квартал - это возможность интересно провести время, пройдя по улице Ленинской (бывшей Покровской), которая начинается в сотне метров от западных ворот Ростовского кремля. Можем прогуляться прямо сейчас.

Итак

Музей Царевны-лягушки - это первый сказочный музей в городе Ростове Великом, в здании постройки 1790-х годов, принадлежавшем ростовским купцам Малышевым. Местные жители утверждают, что Царевна-лягушка тоже ростовская история, как былинный герой Алеша Попович, как и Емелина щука. Во всяком случае именно это убеждение сподвигло создателя музея Александра Кузнецова начать развивать эту тему.

Музей Царевны-лягушки - первый сказочный музей в Ростове Великом. ФОТО из архива музея

Коллекция квакуш насчитывает более шести с половиной тысяч экземпляров, здесь есть лягушки из камня и керамики, финифти и майолики, дерева и металла, стекла и даже… шоколада! Мастер-классы и интерактивные программы максимально вовлекут и детей, и взрослых в атмосферу известной сказки - подобно царским сыновьям придется преодолевать испытания, словно царским невесткам показать свое мастерство. Чудо-печь, грозный царь Кощей Бессмертный, заколдованная Василиса Премудрая - все в наличии!

Музей народного искусства - необычное собрание предметов, без которых когда-то не мог прожить ни один человек. Александр Ильин, автор уникальной коллекции, что разместилась в отреставрированном старинном городском особняке XIX века, более тридцати лет занимается тем, что из хобби переросло в увлекательное дело. Среди предметов народного искусства есть расписные двери и шкафы, прялки и короба, посуда и самодельные игрушки.

Что примечательно - ни одного новодела, все предметы датированы не ранее XVIII века. Поражает сохранность этих шкафов и прялок, а еще сочность практически невыцветшей за долгие десятилетия бытования предметов краски росписей. Коллекционер уверяет, что ни один рисунок не был поновлен, но грамотной и чуткой реставрации, конечно, предметы не избежали. В городской усадьбе есть гостиная, из гостиной и музейного пространства есть выход в небольшой сад с прекрасным видом. Здесь можно отдохнуть, выпить чашку кофе или чая. Это уютное пространство со своей атмосферой очень пригодится, если в музей одновременно придет большая группа гостей.

Экспонаты характеризуют быт, торговую и общественную деятельность, духовную и материальную культуру купечества. ФОТО из архива музея

Музей ростовского купечества

Комплекс городской купеческой усадьбы складывался с конца XVIII по начало XX века: строились и достраивались главный жилой дом и постройки для хозяйственных служб. С 1835 по 1917 годы усадьба принадлежала разным поколениям семьи купцов Кекиных.

Экспозиция «Кекины - род, судьба, наследие» рассказывает об истории и культуре ростовского купечества, генеалогии местных купеческих семей. Воссозданы интерьеры комнат: гостиной, будуара, столовой, кабинета; представлены подлинные предметы, документы, живописные портреты и фотографии представителей рода Кекиных.

Экспонаты характеризуют быт, торговую и общественную деятельность, духовную и материальную культуру купечества. Важное место в экспозиции занимает тема крупного благотворителя и общественного деятеля Алексея Леонтьевича Кекина.

Помимо постоянной экспозиции работают выставки, знакомящие гостей с интересными событиями, людьми. Для детей устраиваются праздники, участники которых погружаются в сказочную атмосферу позапрошлого века. Одно из самых популярных мероприятий - «Именины в купеческом доме», когда гостей ждет полное погружение в атмосферу традиций наших предков.

Интерактивные театрализованные программы «Угощение со смыслом» организованы таким образом, что и взрослым, и детям интересно от первой до последней минуты. ФОТО из архива музея

Музей «Пряничное заведение купцов Смысловых» - Мы договорились, что мы живем в начале XX века. По традициям тех времен гостей и встречаем, и развлекаем, - говорит восстановивший двадцать лет назад здание городской усадьбы ХIХ века, что некогда принадлежала купцам Плешановым, Иван Синюшкин.

Здесь сначала была открыта первая в Ростове частная гостиница «Усадьба Плешанова», а в прошлом году на основе собранной им коллекции антиквариата открылся музей «Пряничное заведение купцов Смысловых».

Интерактивные театрализованные программы «Угощение со смыслом» организованы таким образом, что и взрослым, и детям интересно от первой до последней минуты. Обитатели пряничного заведения - купец, приказчик, пекарь, городская сваха - знакомят с историей самого крупного в Ростове в начале ХХ века пряничного заведения купцов Смысловых, выпускающее разные виды пряников, а также варенье, пастилу, монпансье, конфеты. Пряники, что предлагаются нынче на дегустации, приготовлены по рецептам из старинных кулинарных книг. Музей «Ростовское подворье» - это собрание традиций, преданий и обычаев Ростовской земли. Музей расположен в историческом центре города Ростова, в так называемом «квартале-корпусе» - «Емельяновском ряду» (1780-1798 гг., архитектор И. Левенгаген). Начиная с XVIII века в здании располагались торговые, жилые и хозяйственные помещения.

Музей состоит из четырех музейных пространств: «Ростов до Ростова», «Изба ростовского крестьянина», «Городской трактир» и «Ярмарочная площадь». Оказавшись здесь, посетители станут путешественниками во времени: «разведут» огонь в мерянском жилище, узнают, кого и почему называли «ростовскими луковицами», раскроют секрет ростовской печки. Прогулявшись по шумной ярмарке купеческого города, увидят, где в Ростове располагались «спячка» и «горячка», заглянут в старинное фотоателье и на представление ярмарочного балагана. В старорусском трактире гостям расскажут о ростовской «морсянке», кому подавали «серые щи» и зачем жених «пряницу» покупал.

Для посетителей проводятся концерты колокольных звонов. ФОТО из архива музея

Музей «Ростовский кремль»

Даже оказавшись проездом, всего на несколько часов, в нашем городе, невозможно пройти мимо Ростовского кремля. Безусловно, это один из красивейших архитектурных памятников, образ сказочного русского города, который во второй половине XVII века митрополит Иона III построил как прообраз рая на земле.

Сейчас Ростовский кремль - государственный музей-заповедник. В его состав входят ансамбль Ростовского кремля с основными экспозициями, Митрополичий сад и Аптекарский огород, Конюшенный двор, Музей ростовского купечества (усадьба купцов Кекиных), церковь Иоанна Богослова на реке Ишне (XVII век), музей «Дом крестьянина Елкина» в поселке Борисоглебский.

Для посетителей предлагаются экскурсии и мастер-классы, концерты колокольных звонов и квест-игры. Интерактивные программы, одна из которых «Иван Васильевич… Снимается кино!» приурочена к полувековому юбилею с момента съемок и выхода на экран популярной комедии Леонида Гайдая.

Прогуляйтесь по «Музейному кварталу» Ростова Великого! Откройте для себя неспешные прогулки, откажитесь хотя бы на время от суеты и хлопот. И тогда у вас есть реальный шанс почувствовать свою причастность к истории.