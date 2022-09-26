На трассе М8 в Ярославской области разбилась семья из Коми

В аварии на ярославской дороге разбилась семья из Коми: взрослые и двое детей Фото: УМВД по Ярославской области

25 сентября на 237-м километре трассы М8 в Ярославской области произошло ДТП: автомобиль «Хенде Туксон» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. На месте аварии погибла вся семья, которая ехала в легковушке: 40-летний мужчина, 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и девочка 8 лет.

- Ехала семья из Коми. Со стороны Ярославля влетела на встречку под фуру. Мимо ехали знакомые, сказали, никто не двигается. Впереди двое взрослых, сзади, похоже, двое детей. Тум уже стояла карета скорой помощи, действий не предпринимали. Либо уже не надо, либо нет возможности вытащить. Как пробку проехали, навстречу ехала детская реанимация и две машины спасателей, - рассказывают в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства аварии.