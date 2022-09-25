Мужчины незаконно охотились на диких копытных животных. ФОТО: национальный парк "Плещеево озеро"

В Ярославской области задержали двух браконьеров. В ночь с 22 на 23 сентября в национальном парке «Плещеево озеро», который является охранной зоной, во время рейда инспекторы заметили двух вооруженных мужчин. Около деревни Юрьино местные жители охотились на диких копытных животных.

- При проверке документов было установлено, что документы на оружие и право охоты у них отсутствуют. На нарушителей составлены административные протоколы за незаконную охоту. Задержанные переданы сотрудникам полиции. В настоящий момент проводится проверка в части незаконного оборота оружия, - сообщил заместитель директора национального парка «Плещеево озеро» Николай Никитин.