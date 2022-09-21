Михаил Евраев: Принимаем все решения для выполнения задачи, поставленной Президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 сентября, Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

- Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации, - сказал глава государства в обращении к россиянам.

Владимир Путин уточнил, что речь идет именно о частичной мобилизации. Под призыв попадают граждане, которые сейчас находятся в запасе, прежде всего те, что уже прошел службу и имеет военно-учетные специальности.

- Мы принимаем все необходимые решения на уровне региона для выполнения задачи, которую поставил Президент Российской Федерации, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Уже создан штаб по частичной мобилизации, решен ряд вопросов с военным комиссариатом и представителями силовых ведомств.

- Окажем содействие и всю необходимую поддержку, - уточнил глава региона.