В Ярославской области загорелся завод полимеров

Загорелся склад ООО "Угличский завод полимеров". ФОТО: группа "Подслушано l Углич" ВКонтакте

В Ярославской области 25 августа загорелся склад ООО "Угличский завод полимеров". Сообщение о пожаре по адресу Камышовское шоссе, 4 спасателям поступило в 18:15. На место выехали 38 человек личного состава и 12 машин. Огонь полыхал на площади более чем в 2 тысячи квадратных метров.

- Была угроза распространения огня на соседние помещения, но это удалось предотвратить. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь полыхал на площади более чем в 2 тысячи квадратных метров. ФОТО: группа "Подслушано l Углич" ВКонтакте

Пожару был присвоен второй номер опасности. О том, что ситуация сложилась серьезная, видно по фотографиям, которые угличане публикуют в местном паблике. Огромный столб черного дыма заметили даже жители других районов области.

- Даже в Новом Некоузе дым видно было, - пишут ярославцы. - В Тутаеве и Мышкине тоже. С огнем удалось справиться в 20:48.

Пострадавших нет. ФОТО: группа "Подслушано l Углич" ВКонтакте

- Проливка, по всей видимости, будет идти еще долго. Причины возгорания на данный момент не ясны, - уточнили в МЧС.

ООО "Угличский завод полимеров" занимается производством шлангов. Ими укомплектовывается порядка трех миллионов стиральных машин, сделанных в России и Белоруссии.