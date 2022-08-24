В Рыбинске пройдет фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого»: полная программа события

В Рыбинске с 26 по 28 августа будет проходить фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого». ФОТО: группа "Историческая россыпь "Ярославия" ВКонтакте

В Рыбинске в Кустовском парке 26, 27 и 28 августа впервые будет проходить культурно-исторический фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого».

Участвовать в нем будут реконструкторы из Ярославля, Переславля, Костромы и Иванова. В программе: бои по правилам раннего средневековья, маневры в доспехах с оружием, мастер-классы по лепке из глины, ювелирному и кузнечному делу, плетению оберегов, игре на гуслях, стрельбе из лука и многому другому.

- К нам приедут и необычные гости: во время интерактивной беседы о соколиной охоте все желающие увидят филина, ястреба, сипуху и других птиц. Победители конкурсов исторической кухни расскажут о том, что ели наши предки, а профессиональные повара воссоздадут старинные рецепты для дегустации. Приедут уникальные специалисты по средневековым играм, состоится турнир по русской лапте. Наша задача – подарить зрителям эмоции, через которые можно прикоснуться к истории, - рассказала главный организатор фестиваля, директор АНО «Историческая рассыпь «Ярославия» Елена Машенкова.

Участие в фестивале бесплатное, но для участия в некоторых мастер-классах и турнирах нужна регистрация. Пройти ее можно в официальной группе АНО «Историческая рассыпь «Ярославия» «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет в Кустовском парке. ФОТО: группа "Историческая россыпь "Ярославия" ВКонтакте

26 августа, пятница

Главная площадка

- 17:00- 19:00 – фотозоны, - 17:00-18:00 - выступление гусляра Егора Стрельникова, - 18:00-19:00 - открытие фестиваля, театрализованный пролог, выступление Почетных гостей, представление клубов, зажжение «священного огня», - 19.00-19:30 - мастер-класс по народным танцам.

Парковая зона

- 18:30-19.30 - большая культурно-историческая ролевая игра «Славянский мир. Тени прошлого».

Исторический лагерь

- 17.00-18.00 - мастер-класс по ювелирным украшениям от ВИК «Вереск» (г. Рыбинск) (по регистрации), - 17.00-18.00 - мастер-класс по изготовлению оберега от кузнеца Александра Белова (г. Рыбинск) (по регистрации), - 18.00-18.30 - представление клубов участников реконструкторов, - 18.30- 19:30 - маневры по правилам раннего средневековья. Ремесленная слобода - 16.00-19.00 - ремесленные мастер-классы, торговля сувенирами.

27 августа, суббота

Главная площадка

- 13.00-15:00 - анимационные детские программы, - 15:00-16:00 - выступление группы цыганского танца и песни «Яхонт» (г. Ярославль), - 16:00-17:00 - мастер-класс по игре на гуслях «Мир гуслей | Русская традиция» (Тверская обл. с. Пушкино), - 17:00-18:00 - выступление фольклорного ансамбля «Карусель» (г. Рыбинск), - 18:00-19:00 - выступление группы цыганского танца и песни «Яхонт» (г. Ярославль), - 19:00-19:30 - выступление хореографического ансамбля «Услада» в сопровождении Дианы Коровниковой (г. Тутаев), - 19:30 -19:45 - огненное шоу от театра огня Piligrims (г. Ярославль).

Парковая зона

- 13:00 -18:00 -большая культурно-историческая ролевая игра «Славянский мир. Тени прошлого», - 12:00-19:00 - интерактивно-игровая реконструкция цыганского табора, - 14:00-16:00 – мастер-класс по массажу Ребозо (пеленание и убаюкивание), - 15:30-16:30 - мастер-класс по бою на тямбарах, - 12:30-19:00 - интерактивно-игровая площадка народной мануфактуры «Мир гуслей | Русская традиция» (Тверская обл. с. Пушкино), мастер-классы каждые 30 мин.

Исторический лагерь

- 11:00-13:00 - лучный турнир для зрителей от КИР «Лебединая сага» (г. Переславль-Залесский) (по регистрации на приз), - 12:00-16:00 – старинные игры от КИР «Сирин» (г. Кострома), - 12:00-16:00 - мастер-класс «Плетение браслетиков» (способом плетения шнура на «Ромашке»), мастер-класс по набойке на ткани от КИР «Вольная Стая» (г.Щелково), - 12:00-13:00 - интерактивная беседа «Соколиная охота в средневековье» с демонстрацией птиц (филин, ястреб-стервятник, сипуха) и антуража, - 12:00-13:00 - турнир по правилам раннего средневековья, - 14:00-15:00 - показательные маневры, - 15:00-16:00 - интерактивная беседа «Соколиная охота в средневековье» с демонстрацией птиц (филин, ястреб-стервятник, сипуха) и антуража, - 16:00-17:00 - турнир по правилам исторического средневекового боя, - 17.00-19.00 – мастер-класс по изготовлению оберега от кузнеца Александра Белова (г. Рыбинск) (по регистрации), - 17:00-19:00 - мастер-класс по исторической кухне от ВИК «Вереск» (г. Рыбинск), - 17:00-19:00 - турнир на тямбарах для зрителей (по регистрации на приз).

Ремесленная слобода

- 11:00-18:00 - ремесленные мастер-классы, - 15:00-18:00 - историческая кухня с дегустацией.

28 августа, воскресенье

Главная площадка

- 13:00-14:00 - свадебный обряд, княжеский пир, игровая программа «Заварили мы кашу!» с дегустацией, - 14:00-14:40 - выступление фольклорного ансамбля «Балагуша» (г. Тутаев), - 14.40-15.00 - награждение участников фестиваля «Славянский мир. Тени прошлого».

Парковая зона,

- 11:00-14:00 - турнир по лапте от «Лапта. Мастерская» (г. Ярославль), - 12:00-14:00 - мастер-класс по массажу Ребозо (пеленание и убаюкивание), - 12:00-14.00 - большая культурно-историческая ролевая игра «Славянский мир. Тени прошлого».

Ремесленная слобода

- 11.00-14.00 - ремесленные мастер-классы, - 12:00-14:30 - историческая кухня с дегустацией.

Исторический лагерь

- 12.30-13.30 - финалы турниров, - 13.30- 14.40 - общие маневры.