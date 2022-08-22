Врио губернатора Михаил Евраев: «Российский флаг – это символ наших побед»

Врио губернатора Михаил Евраев с юными участницами праздника на Советской площади Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области

22 августа в России отмечают День национального флага. Центральное событие праздника с поднятием российского триколора состоялось на Советской площади в Ярославле. В нем принял участие глава региона Михаил Евраев.

- Родина для меня начинается с нашего языка, с нашей истории и с нашего флага. Флаг – один из главных символов государства. С ним шли в бой наши отцы и деды. Сегодня с российским триколором на шевроне наши ребята, освобождают Донбасс от нацизма, - сказал врио губернатора.

Он отметил, что это всегда особенно торжественный момент, когда поднимается флаг.

- И неважно, какой повод – массовый праздник, спортивные соревнования или линейка в школе. В этот момент мы ощущаем себя частью большой страны, великим народом. Пусть российский триколор и дальше развевается как знамя наших побед. С праздником! - поздравил с Днем Государственного флага участников мероприятия Михаил Евраев.

Праздничные мероприятия по инициативе областного правительства прошли на территории всего региона – в муниципальных районах и городских округах проводились танцевальные флешмобы, концертные и тематические программы, шествия и велопробеги.