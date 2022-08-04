В Рыбинске размыло участок набережной, отремонтированный в прошлом году

После сильного ливня участок набережной в Рыбинске обвалился. ФОТО: группа "Рыбинское отделение ВООПИиК" ВКонтакте

В Рыбинске в районе причала провалился асфальт нижнего яруса набережной. По прогнозам экспертов, это должно было произойти через 3-5 лет, но случилось за несколько дней до сдачи объекта после масштабного ремонта.

- То, о чем уже три года предупреждали эксперты РО ВООПИиК (общество охраны памятников истории культуры – прим.авт.), свершилось. В Казанском конце размыло новые берегоукрепления. Грунтовые и ливневые воды подмыли песчаную насыпь. Песок стал уходить через габионы и через свайную стенку с обратным фильтром. Просадка и обрушение насыпи произошла в том месте, где размещены выходы исторических дренажей Казанского конца, - написали в группе «Рыбинское отделение ВООПИиК» ВКонтакте.

По словам специалистов, о проблеме начали говорить еще во время корректировок проекта, но их никто не услышал.

- Налицо грубые просчеты проекта, не учитывающего сложную гидрогеологию Казанского конца, а так же халатность подрядчика, предпочитающего не замечать выходы дренажных вод. Эти выходы просто засыпали песком. В итоге, произошло проседание насыпи и подмывание с последующим обрушением асфальта, - считают в группе.

По словам специалистов, о проблеме начали говорить еще во время корректировок проекта. ФОТО: группа "Рыбинское отделение ВООПИиК" ВКонтакте

На место провала выезжал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. Он сообщил, что набережная будет восстановлена в ближайшее время.

- Сейчас выясняется - в процессе смены подрядчика не учли, что замок из габионов на стыке двух участков берегоукрепления – нового и старого - не был выполнен до конца. Песок и щебень из-под причала вымыло, асфальт просел, - написал мэр города на своей странице ВКонтакте.

В итоге было решено, что восстановлением поврежденного участка займется РУМСР. Эта организация сейчас ведет работы на набережной.

- В рамках действующего контракта подрядчик вскроет осевший участок и выполнит замок из габионов, - сказал Дмитрий Рудаков.