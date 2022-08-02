Ярославские градозащитники просят прекратить разрушать булыжную мостовую на набережной

Старая булыжная мостовая уже повреждена. ФОТО: страница Ольги Мазановой ВКонтакте

В Ярославле, во время ремонта Волжской набережной, рабочие «дошли» до старинной булыжной набережной. Однако это обстоятельство дорожников не остановило, тяжелая техника продолжила копать. Старая булыжная мостовая уже повреждена, сейчас градозащитники пытаются спасти то, что еще можно сохранить.

- Я отправила в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области письмо с просьбой срочно приостановить работы тяжелой техники на участке у дома №27 по Волжской набережной в Ярославле, на территории объекта археологии «Культурный слой города Ярославля, 11-17 в.в.», объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля», - говорит градозащитник Ольга Мазанова.

Если сейчас ремонт остановить, то оставшуюся часть исторического благоустройства еще можно спасти. ФОТО: страница Ольги Мазановой ВКонтакте

Она требует проверить законность проведения работ на набережной, в том числе, проводилась ли предварительно экспертиза, были ли работы согласованы департаментом и обеспечивается ли сохранность культурного слоя.

- По моему мнению, самовольный демонтаж исторического булыжного мощения является нарушение закона 73-ФЗ. При обнаружении работниками булыжной мостовой, строители должны были сразу остановить работы и сообщить о находке в органы охраны объектов культурного наследия, - считает Ольга Мазанова.

Градозащитник считает, что если сейчас ремонт остановить, то оставшуюся часть исторического благоустройства еще можно спасти.