В Приволжске Ивановской области из-за короткого замыкания загорелся детский сад

Сотрудники детского сада быстро вывели малышей на улицу. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Утром 3 августа в городе Приволжске Ивановской области загорелся детский сад. Сообщение пожарным поступило в 8:23. На месте ЧП, улице Революционной, 126, спасатели были уже через три минуты. Прибыли 10 машин и 29 человек личного состава.

- Наблюдалось горение вследствие короткого замыкания в здании детского сада, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Сад загорелся из-за короткого замыкания. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Дети к моменту приезда пожарных находились уже на улице: сотрудники дошкольного учреждения быстро и без паники отвели своих подопечных на безопасное расстояние. Поэтому при ЧП никто не пострадал.

- В 08:27 очаг пожара был локализован, через две минуты горение ликвидировано. Повреждено имущество в детсаду на площади 20 квадратных метров, - уточнили спасатели.