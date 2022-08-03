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Общество3 августа 2022 6:00

С энергией – для жителей

В Ярославле прошли всероссийские соревнования профессионального мастерства работников блока по реализации услуг Группы «Россети»
Дмитрий СКОБЕЛЕВ
Первое место и переходящий кубок на соревнованиях в Ярославле завоевала команда «Россети Юг». Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Первое место и переходящий кубок на соревнованиях в Ярославле завоевала команда «Россети Юг». Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

За звание лучшей команды с 26 по 29 июля боролись 14 дочерних компаний Группы «Россети»: Сибирь, Томск, Тюмень, Урал, Волга, Юг, Кубань, Северный Кавказ, Центр и Приволжье, Центр, Московский регион, Северо-Запад, Ленэнерго, Янтарь.

Победителей по итогам двух этапов соревнований определила независимая судейская коллегия.

В рамках первого этапа оценивались умение определять источники потерь электроэнергии и теоретическая подготовка энергетиков. На основе представленных данных участники удаленно выявляли возможные места незаконного потребления или некорректного учета и предлагали методы борьбы с потерями, в том числе с использованием интеллектуальных приборов. При этом поиск приборов учета, нуждающихся во внимании, был осуществлен ими удаленно, еще до приезда в Ярославль. Также первый этап предусматривал проверку знаний на базе программного комплекса «АСОП» и ответы на вопросы по билетам.

Сложным, но интересным заданием первого этапа была инструментальная проверка прибора учета с использованием виртуального тренажера. Программный комплекс оценивал полноту и правильность порядка действий соревнующихся. С заданием необходимо было справиться не только точно, но и быстро - на работу на тренажере отводился всего один час.

Второй этап проходил в реальных условиях работы с выездом на выявленные проблемные участки в населенных пунктах Ярославского района. Здесь выполнялись практические задачи - проведение осмотра точек подключения и инструментальная проверка приборов учета потребителей для выявления случаев безучетного и бездоговорного потребления.

Дополнительные баллы командам начислялись за выявленные нарушения, хищения электроэнергии, ее безучетное или бездоговорное потребление, влияющее на финансовые результаты «Ярэнерго» и надежность энергоснабжения.

«Главное - люди и их мастерство!»

Открыл соревнования заместитель генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский. Он отметил:

- Мы собрались, чтобы показать свое мастерство в определении перетоков, составлении баланса, поиске мест незаконных подключений. Самое главное в Группе «Россети» - это люди и их профессиональное мастерство. Мероприятие позволяет проявить себя, обменяться знаниями, обсудить дальнейшие действия, представить предложения по дальнейшему развитию учета в сетевом комплексе. Надеемся, что полученный опыт будет полезен всем.

Отдельную благодарность Алексей Мольский адресовал руководству «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», директору филиала «Ярэнерго» Дмитрию Литвиненко за отличную подготовку к проведению масштабного мероприятия.

С пользой для жителей

Алексей Мольский также подчеркнул:

- В Ярославле реализуется большая программа по внедрению интеллектуальных систем учета, которые дают положительный эффект как для сетевого комплекса, так и для потребителя. Они фиксируют качество электроэнергии, потребляемую мощность, но есть потребители, которые воруют электроэнергию, неправильно подают заявку, формируют неправильный баланс и тем самым влияют на надежность электроснабжения других потребителей. Наши соревнования профессионального мастерства проводятся для того, чтобы обменяться опытом, показать, как специалисты решают стоящие перед ними задачи в разных ДЗО по всей стране. И сделать выводы. Для Ярославля же соревнования (и это их большой плюс!) - выявление потерь, ликвидация их очагов и повышение надежности для потребителей. В таком формате мы проводим соревнования первый раз, с опытом Ярославля мы будем в дальнейшем организовывать их ежегодно.

К участникам соревнований обратилась и Владислава Резакова, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Центр»:

- Мы рады вас приветствовать! Благодарим ПАО «Россети» за оказанное доверие в организации соревнований. Сегодня здесь собрались лучшие. Считаю, что мастерство, которое вы показываете ежедневно в своей работе, позволит вам пройти все испытания достойно, показать свои профессиональные навыки, умения и смекалку. Со своей стороны мы создали все условия для плодотворной работы, хорошего отдыха и знакомства с городом, с его великой историей. Желаю всем командам удачи и честной борьбы!

Одним из этапов борьбы стало выполнение практических задач на территории Ярославской области. Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Одним из этапов борьбы стало выполнение практических задач на территории Ярославской области. Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В боевых условиях

Нужно сказать, что Ярославль не только порадовал гостей своими красотами во время экскурсий по городу, но и поставил энергетиков в жесткие условия: выезжать для выполнения практических работ в районы области им пришлось, когда летняя жара сменялась ливнями и грозами, сильными порывами ветра. Но для настоящих профессионалов погода помехой быть не может. С заданиями справились все!

Переходящий кубок завоевали «Россети Юг», представленные на конкурсе командой ростовского филиала - «Ростовэнерго»: член бригады Игорь Захаров, производитель работ Сергей Астафьев, капитан команды Александр Логвинов.

Тим-лидер группы ростовских энергетиков - начальник департамента реализации услуг «Россети Юг» Александр Тыкушин отметил:

- Соревнования профмастертва - это всегда новый этап в работе, возможность пообщаться с коллегами из других регионов, получить нужный опыт, оценить свои силы. Наши ребята проявили характер, показали свой профессионализм, сплоченность, волю к победе. Я рад и горд, что наша команда стала лучшей!

Начальник управления учета электроэнергии Алексей Жернаков, который представлял «Россети Юг» в судейской комиссии, подчеркнул:

- У нашей команды были серьезные, хорошо подготовленные соперники. На соревнованиях подобного уровня выступают профессионалы самого высокого класса. Тем дороже и ценнее наша победа!

На втором месте - команда «Россети Московский регион», на третьем - «Россети Ленэнерго».

Все, кто занял призовые места, помимо медалей получили и ценные подарки - современные ноутбуки и гаджеты. А каждый участник соревнований – бесценный профессиональный опыт и возможность общения с коллегами из разных регионов России.

Александр Пешков, главный судья соревнований, начальник управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии департамента реализации услуг ПАО «Россети»:

- «Россети» и прежде проводили конкурсы, но особенность этих соревнований в том, что они отличались большим объемом автоматизации, мы включили больше этапов прохождения компьютерных тренажеров. Причиной тому - продолжающаяся цифровая трансформация общества. Все это позволило более объективно выставлять оценки, уходя от субъективности в работе судей. Будем и дальше совершенствоваться!

Нужно отметить, что мы учитывали не время, затраченное командами, а качество выполненной ими работы.

Считаю, что прошедшие соревнования достигли своей цели. Участники достойно справились с испытаниями!

Для Ярославля прошедшие соревнования стали дополнительной возможностью выявления потерь, ликвидации их очагов и повышения надежности для потребителей электроэнергии.

Общество: ВОПРОС ДНЯ