С энергией – для жителей

Первое место и переходящий кубок на соревнованиях в Ярославле завоевала команда «Россети Юг». Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

За звание лучшей команды с 26 по 29 июля боролись 14 дочерних компаний Группы «Россети»: Сибирь, Томск, Тюмень, Урал, Волга, Юг, Кубань, Северный Кавказ, Центр и Приволжье, Центр, Московский регион, Северо-Запад, Ленэнерго, Янтарь.

Победителей по итогам двух этапов соревнований определила независимая судейская коллегия.

В рамках первого этапа оценивались умение определять источники потерь электроэнергии и теоретическая подготовка энергетиков. На основе представленных данных участники удаленно выявляли возможные места незаконного потребления или некорректного учета и предлагали методы борьбы с потерями, в том числе с использованием интеллектуальных приборов. При этом поиск приборов учета, нуждающихся во внимании, был осуществлен ими удаленно, еще до приезда в Ярославль. Также первый этап предусматривал проверку знаний на базе программного комплекса «АСОП» и ответы на вопросы по билетам.

Сложным, но интересным заданием первого этапа была инструментальная проверка прибора учета с использованием виртуального тренажера. Программный комплекс оценивал полноту и правильность порядка действий соревнующихся. С заданием необходимо было справиться не только точно, но и быстро - на работу на тренажере отводился всего один час.

Второй этап проходил в реальных условиях работы с выездом на выявленные проблемные участки в населенных пунктах Ярославского района. Здесь выполнялись практические задачи - проведение осмотра точек подключения и инструментальная проверка приборов учета потребителей для выявления случаев безучетного и бездоговорного потребления.

Дополнительные баллы командам начислялись за выявленные нарушения, хищения электроэнергии, ее безучетное или бездоговорное потребление, влияющее на финансовые результаты «Ярэнерго» и надежность энергоснабжения.

«Главное - люди и их мастерство!»

Открыл соревнования заместитель генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский. Он отметил:

- Мы собрались, чтобы показать свое мастерство в определении перетоков, составлении баланса, поиске мест незаконных подключений. Самое главное в Группе «Россети» - это люди и их профессиональное мастерство. Мероприятие позволяет проявить себя, обменяться знаниями, обсудить дальнейшие действия, представить предложения по дальнейшему развитию учета в сетевом комплексе. Надеемся, что полученный опыт будет полезен всем.

Отдельную благодарность Алексей Мольский адресовал руководству «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», директору филиала «Ярэнерго» Дмитрию Литвиненко за отличную подготовку к проведению масштабного мероприятия.

С пользой для жителей

Алексей Мольский также подчеркнул:

- В Ярославле реализуется большая программа по внедрению интеллектуальных систем учета, которые дают положительный эффект как для сетевого комплекса, так и для потребителя. Они фиксируют качество электроэнергии, потребляемую мощность, но есть потребители, которые воруют электроэнергию, неправильно подают заявку, формируют неправильный баланс и тем самым влияют на надежность электроснабжения других потребителей. Наши соревнования профессионального мастерства проводятся для того, чтобы обменяться опытом, показать, как специалисты решают стоящие перед ними задачи в разных ДЗО по всей стране. И сделать выводы. Для Ярославля же соревнования (и это их большой плюс!) - выявление потерь, ликвидация их очагов и повышение надежности для потребителей. В таком формате мы проводим соревнования первый раз, с опытом Ярославля мы будем в дальнейшем организовывать их ежегодно.

К участникам соревнований обратилась и Владислава Резакова, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Центр»:

- Мы рады вас приветствовать! Благодарим ПАО «Россети» за оказанное доверие в организации соревнований. Сегодня здесь собрались лучшие. Считаю, что мастерство, которое вы показываете ежедневно в своей работе, позволит вам пройти все испытания достойно, показать свои профессиональные навыки, умения и смекалку. Со своей стороны мы создали все условия для плодотворной работы, хорошего отдыха и знакомства с городом, с его великой историей. Желаю всем командам удачи и честной борьбы!

Одним из этапов борьбы стало выполнение практических задач на территории Ярославской области. Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В боевых условиях

Нужно сказать, что Ярославль не только порадовал гостей своими красотами во время экскурсий по городу, но и поставил энергетиков в жесткие условия: выезжать для выполнения практических работ в районы области им пришлось, когда летняя жара сменялась ливнями и грозами, сильными порывами ветра. Но для настоящих профессионалов погода помехой быть не может. С заданиями справились все!

Переходящий кубок завоевали «Россети Юг», представленные на конкурсе командой ростовского филиала - «Ростовэнерго»: член бригады Игорь Захаров, производитель работ Сергей Астафьев, капитан команды Александр Логвинов.

Тим-лидер группы ростовских энергетиков - начальник департамента реализации услуг «Россети Юг» Александр Тыкушин отметил:

- Соревнования профмастертва - это всегда новый этап в работе, возможность пообщаться с коллегами из других регионов, получить нужный опыт, оценить свои силы. Наши ребята проявили характер, показали свой профессионализм, сплоченность, волю к победе. Я рад и горд, что наша команда стала лучшей!

Начальник управления учета электроэнергии Алексей Жернаков, который представлял «Россети Юг» в судейской комиссии, подчеркнул:

- У нашей команды были серьезные, хорошо подготовленные соперники. На соревнованиях подобного уровня выступают профессионалы самого высокого класса. Тем дороже и ценнее наша победа!

На втором месте - команда «Россети Московский регион», на третьем - «Россети Ленэнерго».

Все, кто занял призовые места, помимо медалей получили и ценные подарки - современные ноутбуки и гаджеты. А каждый участник соревнований – бесценный профессиональный опыт и возможность общения с коллегами из разных регионов России.

Александр Пешков, главный судья соревнований, начальник управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии департамента реализации услуг ПАО «Россети»:

- «Россети» и прежде проводили конкурсы, но особенность этих соревнований в том, что они отличались большим объемом автоматизации, мы включили больше этапов прохождения компьютерных тренажеров. Причиной тому - продолжающаяся цифровая трансформация общества. Все это позволило более объективно выставлять оценки, уходя от субъективности в работе судей. Будем и дальше совершенствоваться!

Нужно отметить, что мы учитывали не время, затраченное командами, а качество выполненной ими работы.

Считаю, что прошедшие соревнования достигли своей цели. Участники достойно справились с испытаниями!

Для Ярославля прошедшие соревнования стали дополнительной возможностью выявления потерь, ликвидации их очагов и повышения надежности для потребителей электроэнергии.