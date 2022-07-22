По маршруту «Москва-Ярославль» назначили дополнительные «Ласточки»

30 и 31 июля между Ярославлем и Москвой пустят дополнительные "Ласточки" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за высокого спроса на поездки из Москвы в Ярославль и обратно компания РЖД приняла решение пустить дополнительные «Ласточки» по этому маршруту. Правда, только на два дня – 30 и 31 июля.

30 июля из Ярославля поезд №801 отправится в 11:25 и прибудет на Ярославский вокзал столицы в 15:08.

31 июля поезд №802 отправится с Ярославского вокзала Москвы в 11:10, а в Ярославль прибудет в 15:02.

«Ласточка» будет состоять из пяти вагонов с тремя классами обслуживания. Стоимость билета в базовый класс – 828 рублей, в эконом – 874 рубля, в комфорт – 920. Для пассажиров младше 21 года и старше 60 лет действует 30-процентная скидка.