День города Рыбинска-2022: полная программа праздника

День города Рыбинска пройдет 6 августа Фото: Администрация Рыбинска

6 августа в Рыбинске отметят День города. В этом году основной темой праздника станет культурное наследие России. Как сообщили в администрации города, повеселиться и отдохнуть можно будет на 15 площадках. Публикуем полную программу праздника.

Площадь ДС «Полет»

7:00-14:00 - Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»;

09:00-12:30 - Командный Фестиваль ВФСК ГТО. Соревнования по стритболу, городской турнир по гиревому спорту и тяжелой атлетике, турнир по шахматам и шашкам, мастер-классы по видам спорта;

9:50-10:00 - Церемония открытия Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»;

16:00-17:00 - Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города Рыбинска. Поздравление официальных лиц. Чествование лучших жителей города Рыбинска;

20:00-22:00 - Вечерний праздничный концерт «С днем рождения, Рыбинск!»;

22:00-22:05 - Праздничный фейерверк.

Акватория реки Волга у ДС «Полет», берег Волги

12:00-16:00 - Фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги»;

15:15-16:00 - Водный праздник.

Красная площадь

13:00-20:00 - Праздник «Классика на Красной»;

14:00-15:30 - Открытие первого фортепианного фестиваля «Музыкальныя собранiя Анемподиста Фролова въ Рыбной слобод »;

15:30-16:30 - Концерт преподавателей и учеников детских музыкальных школ и школ искусств г. Рыбинска;

18:00-18:45 - Концерт виртуоза, скрипача и композитора Алексея Алексеева, г. Москва;

18:45-20:00 - Концерт муниципального оркестра имени Аркадия Шацкого.

Театральный дворик

11:00-18:00 - Выставка работ Рыбинского художника Евгения Лимарева «Городские мотивы»;

11:00-13:00 - Игровая программа для всей семьи от Марины Прямиковой и студии «Оранжевое настроение»;

13:00-13:30 - Церемония награждения победителей Всероссийского заочного конкурса 2022 года «Адмирал Ф.Ф.Ушаков – моряк, флотоводец, святой»;

13:30-14.15 - Концертная программа « Надежда на любовь» - автор ,исполнитель песен Вячеслав Михайлов;

14:30-16:00 - Презентация итогового сборника по результатам Всероссийского Литературного конкурса им. Л.Ошанина «Солнечный круг» (Совет молодых литераторов при Союзе писателей России),

- Поэтический концерт известных поэтов из г.Санкт-Петербург, Москва. Ярославль.

- Ольга Кузьмина с авторским моноспектаклем (г. Пенза);

17:00-18:00 - Концертная программа группы «OddBoy».

Главный причал

20:30-22:00 - «Этно-кузня» Мити Кузнецова». Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва). Фолк-группа «ЭтноПроект КоленкорЪ». Ансамбль «Туда-Сюда». Екатерининские потешные огни.

Стоялая улица

12:00-20.00 - Праздник «Рыбинск через призму традиций», народная сцена «Рыбинские таланты. От мала до велика». Ярмарка «Кладовая народных ремесел». Народные игры и забавы.

Аллея Славы

12:00-18:00 - «Малый город – большая история». «Муза в солдатской шинели» - спорт, культура и образование Рыбинска в годы Великой Отечественной войны.

Площадь Дерунова

10:00-17.00 - Народная сцена «Город талантов»;

11:00-16:00 - Гастрономический фестиваль «Попробуй Рыбинск на вкус»:

- «Кулинарная студия» - мастер-классы от ведущих шеф-поваров предприятий - участников проекта «Попробуй Рыбинск на вкус»; блюда по старо-русским рецептам

- «Русское застолье» от предприятий общественного питания (трактиры, пироговые, чайные),

- «Традиции из глубины веков» - тематические столы с дегустацией блюд, изделий, напитков; праздник каравая,

- «Рыбинский торжок» ярмарка от местных товаропроизводителей и фермеров с дегустацией продукции,

- Праздник мороженого,

- Продажа изделий народных промыслов, мастер-классы;

14:30-15:00 - Чествование лучших рыбинцев. Доска почета. «Гордость родной земли»;

17:00-20.00 - Молодежная площадка #РыбинскМОЛОДЕЖНЫЙ: концертная программа с участием молодежных творческих коллективов анимационная игровая площадка (командные аттракционы, дворовые игры), мастер - класс по граффити, фитнесу и зумбе, диджей-сет.

улица Ломоносова (ул. Крестовая-ул.Волжская Набережная)

12:00-18:00 - Фестиваль «Вместе с папой»: интерактивная программа и мастер-классы от ЦБС.

Карякинский сад

10:00-15.00 - Рыбинский цветочный бал: конкурс «Мини Мисс Цветущая фея», экскурсии по саду, мастер-классы от флористов, фотозоны.

Балюстрада Волжского парка (4-5-6 августа)

18:00-22:00 - Второй российский фестиваль «Джаз на родном языке»: Людмила Сваровская и квартет Алексея Подымкина, оркестр имени А.И.Шацкого, Виктор Колесов с коллективом «Dimetric band», «Alex King блюз-бэнд», «Круглый бэнд», Александр Штерн и квартет Вадима Майнугина, группа Екатерины Черноусовой, Ансамбль Стаса Майнугина и Петр Востоков, группа «Приморский парк».

Рыбинский театр кукол

12:00-16:00 - Премьера спектакля «Петр I. Жизнь замечательных людей, для детей»

Драматический театр

16:00-18:00 - Творческая встреча, посвященная 100-летию со дня рождения нашего земляка, режиссера Станислава Иосифовича Ростоцкого.

Поэтический сквер (пр. Ленина, 184)

12:00-16:00 - «Наследие России. Торжество книги» – литературно-музыкальные программы.

Рыбинский музей-заповедник

9:00-20:00 - Экспозиции по природе и истории родного края. «Художественная галерея» - живопись, фарфор, стекло, мебель XVIII – начала XX веков.

Стадион «Авангард»

10:00-16:00 - Открытый чемпионат Ярославской области по футболу среди мужских команд (Рыбинск-Ростов).

Конно-спортивная база МУ СШОР №10 (ул.Чегская,7)

с 10:00 - Открытый Чемпионат и Первенство города Рыбинска по конному спорту, посвященные дню физкультурника 06-07 августа.

Музей «Советская эпоха»

10:00-18:00 - Проект «Музейные прогулки в День города» с интерактивными экскурсиями каждый час и новой экспозицией «Русское авось или Авоськин день» с розыгрышем призов и фото-зонами.

14:00-16:00 - Парад ретро-автомобилей СССР.

Во дворе (проспект Революции, 4)

14:00-16:00 - Праздник «ДВОРянское собрание».