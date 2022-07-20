Даниловец побрился налысо, чтобы остановить уничтожение деревьев в городе

Поваленное дерево. ФОТО: страница Алексея Амосова ВКонтакте

В центре Данилова пилят деревья. Казалось бы, обычное дело для любого жилого района. Однако местные жители и власти имеют полярные точки зрения на происходящее.

Городские активисты выступают против спиливания зеленых насаждений, которые, по их словам, создают живописный вид улиц, никому не мешают, не представляют опасности и не могут быть убраны ни под каким предлогом.

- 6 июля 2022 года в Данилове по улице Ленина спилено 40 деревьев с большими зелеными кронами: клен, липа, ясень, береза, тополь. Стало известно, что вырубка деревьев происходит в рамках реализации проекта благоустройства и еще будет спилено 79 деревьев в сквере у вечного огня на Соборной площади, рядом с Домом культуры. Всего – 119 взрослых деревьев, - рассказывают участники сообщества «Данилов против спилов». - Архитектор проекта утверждает, что лучше спилить деревья, чтобы вместо них провести велодорожку. Мы выступаем против вырубки! Деревья здесь высаживали старожилы, это одна из главных ценностей улицы Ленина. Прогулки в тени деревьев, живописный вид – то, зачем приходят на улицу Ленина и в сквер горожане.

Активисты настолько преданы своим идеям, что пошли на достаточно серьезные перформансы. В сообществе «Данилов против спилов» 12 июля выложили видео, где один из участников движения бреется налысо, сидя на поваленном дереве.

Перформанс в знак протеста. ФОТО: группа "301' Данилов против спилов. Сохраним деревья"

- В контексте акции стрижка налысо - трансляция моих ощущений от хода проекта благоустройства улицы Ленина. Акция направлена на повышение внимания к проекту благоустройства улицы Ленина и вырубке деревьев, - поделился участник такой необычной акции Андрей Казюлин.

Местные власти также не оставили без внимания происходящие баталии и высказали свою точку зрения.

Глава Данилова Алексей Амосов отметил, что получает от горожан слова поддержки по поводу того, что больные и сухие деревья наконец начали убирать. По его словам, только за два последних месяца из-за падения березы и сухостойной липы дважды была заблокирована улица Ленина. А на Соборной площади в прошлом году вообще произошло ЧП, когда несколько деревьев, в том числе, визуально абсолютно здоровых, упали на памятник и мемориал "Вечный огонь".

- Все мы видим, что деревья в те далекие годы были посажены хаотично, без учета климатических, дендрологических и других факторов. Некоторые просто перестали развиваться, - подчеркнул Алексей Амосов. - Над проектом по благоустройству улицы Ленина работало профессиональное архитектурное бюро с целым набором специалистов, привлекался и дендролог. Документы прошли проверку в ГАУ "Госстройэкспертиза". В данный момент идет реализация первого этапа.

Помимо этого, глава Данилова отметил, что окончание всех работ планируется в ноябре 2022 года, а саботирование этого благоустройства может действительно приостановить его реализацию.

- Наблюдаю перформансы в исполнении некоторых лиц. Это от безделья. Займитесь делом, - добавил Алексей Амосов, обращаясь к противникам спила деревьев.