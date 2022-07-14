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Кострома 14 июля 2022 12:00

В Костромской области 59-летний мужчина обвиняется в убийстве собственного сына

29-летний парень сразу же скончался
Анастасия ГОЛУБЕВА
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения

Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костромской области 59-летний житель поселка Дружба Судиславского района обвиняется в убийстве собственного сына.

Трагедия произошла 8 мая текущего года. Мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим 29-летним сыном и ударил его ножом в живот. Последний сразу же скончался.

- В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении убийства обвиняемый признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ