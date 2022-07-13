В Ярославской области третий день ищут пропавших сестер

Подростков ищут третий день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Перелески Переславского района Ярославской области 11 июля пропали две сестры. Они ушли из дома и с тех пор родные ничего о них не знают.

Первая пропавшая - 14-летняя Диана.

Приметы подростка: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Диана была одета в голубую майку, темные джинсы и фиолетовые кроссовки.

Вторая пропавшая – 15-летняя Елизавета.

Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Елизавета была одета в серую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших подростков, или видел их с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38, - горячая линия ЯрСпас.