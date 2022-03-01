Костромским родителям разрешат присутствовать на утренниках в детсадах

В Костромской области родителям детсадовцев разрешили посещать утренники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области родителям детсадовцев разрешили посещать утренники. Об этом радостном для многих мам и пап событии рассказал глава региона Сергей Ситников.

- В последние дни в мой инстаграм поступило много обращений по поводу возможности родителей посетить утренники в детских садах в честь Международного женского дня. Я проконсультировался с руководителем поликлиники №1 в Костроме и спросил, что она по этому поводу думает. Мнение такое: с определенными ограничениям, при организации безопасности этих мероприятий, мы это позволить сможем, - уточнил губернатор.

Что подразумевают под собой «определенные ограничения»? В первую очередь, строгий входной контроль, масочный режим и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер, а также отсутствие случаев заражения COVID-19 в детских коллективах. При этом последнее слово все равно остается за руководством детского сада.

Такое послабление стало возможным из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Костромской области.