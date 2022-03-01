В Ивановской области открыли пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

В Иваново и нескольких муниципальных районах Ивановской области открылись пункты приема гуманитарной помощи для беженцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иваново и нескольких муниципальных районах Ивановской области открылись пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Здесь принимают вещи первой необходимости, одежду, средства личной гигиены, продукты длительного хранения, детское питание, постельные принадлежности, канцтовары, предметы ухода за детьми и лежачими людьми – все то, что так необходимо людям, в спешке покинувших свой дом.

- Сегодня нельзя оставаться в стороне и проявлять равнодушие к беде, в которой невольно оказались жители Донбасса. Среди тех, кто вынужден покидать родные дома, – женщины и дети, пожилые люди, – сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области Артем Оралов.

Помимо помощи вещами и продуктами, Ивановская область готова оказать и другую поддержку – принять у себя беженцев.

- Ивановская область готова принять людей, которые вынуждены покидать свои дома. Пункты временного размещения на территории региона для мирных жителей ДНР и ЛНР готовы. Наши волонтеры при необходимости будут встречать жителей Донбасса и оказывать им всяческую поддержку, – сообщила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ивановской области Ольга Федосеева.

Получить консультацию по сбору гуманитарной помощи можно по телефонам: 8 (4932) 90-14-80 или 8 (4932) 59-46-57 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).