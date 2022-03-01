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Общество1 марта 2022 9:37

В Ярославле не пройдут игры Чемпионата мира по волейболу

FIVB приняло решение не проводить Чемпионат в России из-за ситуации на Украине
Полина Вачнадзе
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Ярославль являлся одним из принимающих Чемпионат городов

Ярославль являлся одним из принимающих Чемпионат городов

Фото: Мэрия Ярославля

Случилось то, чего и следовало ожидать: Чемпионат мира по волейболу среди мужчин удален из России. Игры планировалось провести в августе и в сентябре, Ярославль являлся одним из принимающих городов.

- Правление FIVB пришло к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в России будет невозможно. Российская федерация волейбола и оргкомитет были проинформированы об этом, - говорится на официальном сайте Международной федерации волейбола.

В какой стране пройдут соревнования, пока не известно. С местом определятся позднее, возможно, что принимающей стороной станет не одна страна.

Спорт