В Ярославле не пройдут игры Чемпионата мира по волейболу

Ярославль являлся одним из принимающих Чемпионат городов Фото: Мэрия Ярославля

Случилось то, чего и следовало ожидать: Чемпионат мира по волейболу среди мужчин удален из России. Игры планировалось провести в августе и в сентябре, Ярославль являлся одним из принимающих городов.

- Правление FIVB пришло к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в России будет невозможно. Российская федерация волейбола и оргкомитет были проинформированы об этом, - говорится на официальном сайте Международной федерации волейбола.

В какой стране пройдут соревнования, пока не известно. С местом определятся позднее, возможно, что принимающей стороной станет не одна страна.