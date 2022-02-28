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Общество28 февраля 2022 7:10

«Бесполезно говорить с тем, кто не слышит и не видит»: председатель ярославского отделения Российского Союза молодежи высказала свою точку зрения по военной операции на Украине

По мнению Ольги Правдухиной, ждать дипломатического решения конфликта больше было нельзя
Полина Вачнадзе
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Член Общественной палаты региона Ольга Правдухина высказала свое мнение по поводу военного конфликта на Украине. ФОТО: страница Ольги Правдухиной ВКонтакте

Член Общественной палаты региона Ольга Правдухина высказала свое мнение по поводу военного конфликта на Украине. ФОТО: страница Ольги Правдухиной ВКонтакте

Председатель Ярославской организации Российского Союза молодежи и член Общественной палаты региона Ольга Правдухина высказала свое мнение по поводу военного конфликта на Украине.

- +100500 прав Лавров в том, что бесполезно говорить с тем, кто не слышит и не видит. У нашего народа много мудростей, которые «партнеры» могли бы проанализировать: «Русский мужик долго запрягает, но быстро ездит». Ни в одном городе моей великой Родины не сожгли ни одного флага нашей братской Украины, не пожелали смерти ни одному солдату стран НАТО. Но такие простые мои слова народной дипломатии - это не аргумент для тех, кто запутался во лжи. Поэтому с дипломатической миссией выдвинулись два главных союзника России - наша армия и флот, - говорит Ольга Правдухина.

И делает важное замечание о том, что наши «партнеры» часто нарушают подписанные договоры: и Тильзитский договор с Наполеоном, и договор с Антантой по итогам Первой мировой.

- Перечислять можно бесконечно. Современная Россия, наконец, сделала выводы из исторических примеров и следует, исходя из успешного опыта. НАТО и США становятся дипломатами и пытаются здраво мыслить, увидев безусловно сильную позицию партнера по переговорам, пример тому Ялтинская Конференция. Граждане России признают юрисдикцию Короны над Кембриджем, в отличие от тех, кто глух, невежественен и напыщен, - считает Ольга.

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