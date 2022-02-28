«Бесполезно говорить с тем, кто не слышит и не видит»: председатель ярославского отделения Российского Союза молодежи высказала свою точку зрения по военной операции на Украине

Член Общественной палаты региона Ольга Правдухина высказала свое мнение по поводу военного конфликта на Украине. ФОТО: страница Ольги Правдухиной ВКонтакте

Председатель Ярославской организации Российского Союза молодежи и член Общественной палаты региона Ольга Правдухина высказала свое мнение по поводу военного конфликта на Украине.

- +100500 прав Лавров в том, что бесполезно говорить с тем, кто не слышит и не видит. У нашего народа много мудростей, которые «партнеры» могли бы проанализировать: «Русский мужик долго запрягает, но быстро ездит». Ни в одном городе моей великой Родины не сожгли ни одного флага нашей братской Украины, не пожелали смерти ни одному солдату стран НАТО. Но такие простые мои слова народной дипломатии - это не аргумент для тех, кто запутался во лжи. Поэтому с дипломатической миссией выдвинулись два главных союзника России - наша армия и флот, - говорит Ольга Правдухина.

И делает важное замечание о том, что наши «партнеры» часто нарушают подписанные договоры: и Тильзитский договор с Наполеоном, и договор с Антантой по итогам Первой мировой.

- Перечислять можно бесконечно. Современная Россия, наконец, сделала выводы из исторических примеров и следует, исходя из успешного опыта. НАТО и США становятся дипломатами и пытаются здраво мыслить, увидев безусловно сильную позицию партнера по переговорам, пример тому Ялтинская Конференция. Граждане России признают юрисдикцию Короны над Кембриджем, в отличие от тех, кто глух, невежественен и напыщен, - считает Ольга.