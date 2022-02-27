«Русские и украинцы - братские народы»: ярославские общественники высказались о военной операции на Украине

Руководитель ЯРОО «Ассамблеи народов России» Нур-эл Абдулович Хасиев. Фото: группа "Ярославль - Ассамблея Народов России"

Главная новость на повестке дня сегодня - это военная операция на Украине. Вокруг этой темы много споров, свое мнение высказал руководитель ЯРОО «Ассамблеи народов России» Нур-эл Абдулович Хасиев:

- Как руководитель ЯРОО «Ассамблеи народов России», как человек, который не по наслышке знает, что такое война, я против насилия, против того, чтобы погибали люди. Но недавно я увидел очень запоздалое, не убедительное обращение украинского президента Зеленского к россиянам. Почему запоздалое и неубедительно? Да, потому что несколько лет на территории Украины происходит геноцид против людей на Донбассе, которых эта страна вроде и не отказывалась считать своими гражданами.

Никакие меры для прекращения насилия не принимались, договоренности киевскими властями не выполнялись. Я поддерживаю наши российские Вооруженные силы, которые проводят сейчас миротворческую операцию. Дипломатические пути не используются, аргументы нашей страны игнорируются. Зеленский спрятался за спины других стран. Он ведет себя нахально, иного слова нет, не только по отношению к России, но и по отношению к собственному народу.

Я надеюсь, что те силы, которые в конце концов будут вести переговоры с Россией от имени Украины, наконец-то поймут, что так вести себя нельзя. То, что сейчас происходит, это не война русских и украинцев. Это противостояние здоровых сил неонацизму. Русские и украинцы - это братские, очень близкие друг другу народы. Надеюсь, что украинцы, которые живут в нашей стране, в нашей Ярославской области, и пользуются здесь уважением, это тоже понимают. И, как и те, кто живёт на Украине, дадут правильную оценку неонацистским действиям киевского режима.

Также Нур-эл Абдулович добавил пару слов о работе общественников во время спецоперации: о главных ценностях и целях.

- У общественников сейчас есть своя задача: пока будет идти процесс урегулирования, мы, общественники, сознательные люди, должны вести здесь, в Центральной России, межкультурный диалог, проводить мероприятия по знакомству с историей, культурой разных народов, чтобы снизить негативные эмоции, на фоне происходящих событий. Любые военные операции заканчиваются, и задача общественников, постараться сделать все, чтобы у людей быстрее заживали душевные раны, вызванные трагическими событиями последних лет на Украине.