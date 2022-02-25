Михаил Евраев: «Предлагаю включить в план на этот год строительство «умной» спортплощадки в Тутаеве»

Глава региона Михаил Евраев встретился с жителями домов 33 и 37 по улице Советской в Тутаеве. Фото: Правительство Ярославской области

Встреча состоялась в молодежном центре «Галактика» в ходе рабочей поездки главы региона в Тутаевский район 25 февраля.

- Региону будет выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство «умных» спортивных площадок, 40 млн рублей – поступят уже в этом году. Добавив к этой сумме региональное финансирование, мы сможем сделать две площадки, - сказал Михаил Евраев. - Предлагаю одну из них установить в Тутаеве. Именно на левом берегу, где есть сложности с инфраструктурой.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Вере Даргель, курирующей вопросы молодежи и спорта, заняться решением этого вопроса, чтобы в районе появилось комфортное место для занятия физкультурой и спортом.

«Умная» площадка - включает в себя мини футбольное поле, прямую и круговую беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, трибуну, а также комплекс уличных тренажеров (детский и взрослый) для занятий воркаутом, раздевалку, поле для футбола, имеет доступ к Интернету, что позволяет выстраивать тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

Дополнительная детская игровая площадка будет построена в этом году в рамках губернаторского проекта «Наши дворы» во дворе домов 33, 37 по ул. Советская в Тутаеве. Сегодня состояние двора неудовлетворительное. На его благоустройство в областном бюджете предусмотрено более 10 млн рублей. Глава региона посетил двор и пообщался с жителями, которые выразили опасения, что благоустройство могут не успеть сделать в срок.

- Работы по всем дворам, которые будут благоустраиваться в Ярославской области, на еженедельном контроле. Поэтому, если что-то пойдет не по плану, сразу будем принимать меры, - подчеркнул врио губернатора.

В ходе общения один из жителей обратился к главе региона за содействием в решении вопроса о строительстве ледового комплекса. Михаил Евраев подтвердил планы по строительству в Тутаеве этого спортивного объекта в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». На его реализацию выделено 244 млн рублей из федерального бюджета. Строительство запланировано на 2023-2024 годы.

В ходе поездки глава региона побывал на отремонтированной Волжской набережной, обсудил с главой района Дмитрием Юнусовым вопрос строительства нового причала для возобновления паромной переправы. Прекращение ее работы является одной из острых проблем в районе. Михаил Евраев подчеркнул, что организация водного общественного транспорта и устройство пассажирской и грузовой переправы - в ближайших планах региональной и муниципальной власти. Стоимость строительства причала по двум сторонам реки составляет около 35 млн руб. Разработка проектной документации – около 8 млн руб. Главой района проведены предварительные переговоры с инвестором, который при наличии причала готов организовать работу парома. Михаил Евраев поручил главе района проработать предложения по дальнейшим шагам для решения вопроса.