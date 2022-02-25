Живая мишень: в теле кота из Фурманова Ивановской области обнаружили восемь пуль

Из-за жестокости человека кот полностью ослеп и чудом выжил. ФОТО: Ивановский приют для бездомных животных

Волонтеры из Фурманова Ивановской области собирают средства на операцию для кота, который стал жертвой живодеров. Животное в тяжелом состоянии обнаружили на улице Юной: кота расстреляли из пневматического оружия.

- В теле животного обнаружили восемь пуль. Один глаз выбит, остатки второго не спасти. Кот ослеп именно из-за стрельбы по нему. Какой-то выродок тренировался на живой мишени. Котик больше никогда и ничего не увидит, он навсегда останется в полной темноте, - пишут волонтеры ивановского приюта для бездомных животных.

Сейчас животному необходима операция: нужно извлечь все пули и зашить глазницы. Волонтеры просят оказать им посильную материальную помощь. И ищут тех, кто обладает какой-то информацией о произошедшем, возможно, это поможет установить личность живодера.