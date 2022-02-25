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Кострома 25 февраля 2022 13:19

Лесная находка обернулась для костромича уголовным делом

Мужчина нашел в лесу дикорастущую коноплю
Полина Вачнадзе
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По словам костромича, коноплю он случайно нашел в лесу

По словам костромича, коноплю он случайно нашел в лесу

Фото: Полина Вачнадзе

За незаконное хранение наркотического вещества по всей строгости закона придется ответить 50-летнему жителю Костромской области.

С обыском в дом к жителю Мантурово полиция нагрянула после информации о том, что хозяин хранит у себя запрещенные вещества. И действительно, во время осмотра придомовой котельной сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с коноплей общим весом 257 граммов.

По словам злоумышленника, коноплю он случайно обнаружил в лесу, не смог пройти мимо, принес ее домой и высушил для личного применения. Теперь за то, что он поддался соблазну, мужчине придется отвечать перед законом.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ