«Мясной гурман»: золотые медалисты

"Мясной гурман" каждый год радует потребителей своими новинками. Фото компании «Мясной гурман»

На протяжении 5 дней в столице России демонстрировали свою продукцию более чем 2 тысячи производителей продуктов питания из 54 стран мира: Австрии, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Малайзии, Мексики, Молдовы, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Польши, Португалии, Республики Корея, России, Руанды, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, США, Таджикистана, Таиланда, Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, Чехии, Шри-Ланки, Эстонии, Южной Осетии.

Россию на выставке представили 1503 компании.

Несмотря на строгое соблюдение антиковидных мер, чтобы познакомиться с вкусными «экспонатами», выставочный комплекс в Москве с 7 по 11 февраля посетили десятки тысяч человек. Среди них были представители пищевой отрасли и торговых компаний, а также обычные потребители. «Мясной гурман», чья продукция хорошо знакома жителям Ярославской области, представил на «Продэкспо» свои новинки. В «сборную команду» его золотых медалистов вошли:

«Сосиски с моцареллой» - эксклюзивный крафтовый продукт, который уже успел завоевать любовь и доверие покупателей. При разогреве он дает неповторимый вкус и аромат. Потребители оценивают его как отличный вариант для семейного ужина.

Колбаса «Домашняя» с гречей - оригинальная новинка от компании «Мясной гурман». Изготовлена по типу «Краковской», в натуральной оболочке, с добавлением гречи. Своеобразна по текстуре и вкусу. Это надо пробовать!

Колбаса «Рубленая» продается только в фирменных магазинах «Мясной гурман». По структуре напоминает ветчину и станет отличным дополнением к завтраку.

Шейка «Венская» сырокопченая изготовлена из свинины высшего качества с добавлением чеснока. Относительно недавно появилась на прилавках. Нарезка из мяса благородного оттенка в обрамлении ароматных специй станет украшением любого праздничного стола.

«Буженина из мяса птицы». Изысканное лакомство для настоящих гурманов. Сочетание мяса грудки и бедра дает особую сочность и нежную консистенцию. А букет ароматных специй дарит неповторимый аромат. Мясо томится в пищевой пленке и за счет особой формовки приобретает свой насыщенный вкус.

Ярославцам не нужно объяснять, что продукция «Мясного гурмана» давно и заслуженно пользуется спросом у покупателей. При этом в компании отмечают, что нередко именно потребители наталкивают производителя на интересные идеи - разработку новых рецептур, новых продуктов, совершенствование упаковки.

В этом году «Мясной гурман» отметит свое двадцатилетие. Сейчас компания-юбиляр - это 130 фирменных торговых точек и 100 тысяч покупателей в сутки, 180 видов и 900 тонн продукции в месяц!

В копилке компании «Мясной гурман» уже больше 80 наград со всероссийских и международных выставок, включая золотые медали «Продэкспо-2022». Кстати, в этом году компания повторила свой успех, в 2021-м она тоже получила 5 золотых медалей за сервелат «Брусничный», колбасу вареную «Костромскую», колбасу п/к с подкопченным сальцем, сардельки «Детские» и рулет «Княжеский».

В чем секрет стабильности побед «Мясного гурмана» в престижных конкурсах, а главное - высоких оценок со стороны покупателей? В компании отмечают, что в течение всех 20 лет работы остаются неизменными ее главные принципы производства: никаких генетически модифицированных ингредиентов, только натуральное сырье, контроль на всех этапах производства, доставки и реализации, забота об экологии, оригинальная рецептура и всегда отменный вкус!

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также особое питание - органическое, спортивное, для здорового образа жизни и т.д. Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

Говорят, что на «Продэкспо» каждый находит то, что ищет. И даже чуть больше. Именно здесь строится бизнес продовольственного рынка России.