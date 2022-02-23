Защищать родное!

День защитника Отечества отмечают по всей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех ярославцев, кто сегодня работает, руководит или преподает, есть мужчины, с достоинством прошедшие суровую армейскую школу. Все они - настоящие патриоты своей Родины. Почему День защитника Отечества для них личный праздник, они рассказали, ответив на наши вопросы:

1. Какие семейные воспоминания для вас связаны с 23 февраля?

2. Вы отмечаете День защитника Отечества? Если да, то как?

3. Что дало вам время, проведенное в погонах? Какими были первые впечатления, что вы выделите как самое ценное для себя в плане формирования личности, характера, восприятия мира?

4. Как все это сказалось на вашем дальнейшем пути, работе, карьере?

5. Каким, с вашей точки зрения, должен быть человек, которого можно назвать патриотом?

Все ярославские лидеры партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» не только носят одно имя, но и как настоящие мужчины, служили в армии. И все были связаны с небом – ВДВ и ВВС.

Девятнадцатилетний Анатолий Грешневиков, 1976 год. Фото из личного архива.

Грешневиков Анатолий Николаевич, депутат ГД РФ:

1. Мое воспоминание из детских лет – это уроки патриотического воспитания, изготовление на уроках труда военного снаряжения, карт местности, деревянных автоматов и пистолетов для игры «Зарница». «Зарница» не заканчивалась школьным мероприятием. Молодежь договаривалась «воевать» друг с другом. Одни - готовились к игровому штурму. Другие – строили снежные крепости. Наша деревня Редшоково часто выигрывала, мы придумывали «военные хитрости». Например, под впечатлением фильма «Четыре танкиста и собака» из двух сломанных велосипедов и фанеры сделали в кузнице «танк» (и собака, как в фильме, у нас тоже была!).

2. 23 февраля - это хороший праздник. За семейным столом мы вспоминаем вместе с детьми и внуками и о тех, кого потеряли из родных в страшные военные годы, и о тех победах, которые одержали наши отцы и деды, я делюсь также воспоминаниями о своей службе в армии.

3. Закончив профтехучилище, я работал на угличском заводе «Чайка». Служить попал в ВВС, в Группу советских войск в Германии, получив специальность – механик дальней связи. Служба в армии – сложная школа, но ее должен пройти каждый.

4. Во время службы готовился к поступлению на факультет журналистики. Писал материалы в газеты «Советская армия», «Красная звезда». Офицеры к этому относились настороженно – мало ли что солдат понапишет? Но и не препятствовали. Позже один из моих рассказов победил в конкурсе и после службы я поступил на журфак Ленинградского университета, вернулся на родину и работал журналистом в районной газете Борисоглеба.

5. Кто такой патриот? Патриотом, например, можно назвать моего друга - Владимира Гречухина из Мышкина, основателя комплекса местных музеев, автора многочисленных книг об истории малой родины. Он не жаловался и не рассчитывал на помощь других, а брал в руки мастерок каменщика или топор плотника и делал свою работу. Таких людей я называю патриотами!

Анатолий Лисицын, авиационный механик, ГДР, 1966-67 г.г. Фото из личного архива.

Лисицын Анатолий Иванович, депутат Государственной Думы РФ:

1. Мои отец и дед воевали за Россию. Я вырос без них. Для меня 23 февраля связано в первую очередь с моей собственной солдатской службой. Я проходил ее в Группе советских войск в ГДР.

2. Пошел на «срочную» в период, когда переходили с 3-летней на 2-летнюю службу. Отслужил 2,5 года, поскольку мы обеспечивали ситуацию в Чехословакии – я был авиационным специалистом транспортного самолета, учился этому 9 месяцев.

3. Вспоминаю свою службу и друзей и поэтому я поздравляю дорогих мне сослуживцев и всех сегодняшних защитников!

4. Главное в армии – это дружба, действовать вместе, быть в одном строю. Служить своей Родине. Я стал в армии человеком, который понял – все в жизни зависит только от меня! Но чтобы стать кем-то – нужна цель.

5. Патриотизм – это не слова с высоких трибун. Патриотизм начинается с малой родины, с семьи, с близких и друзей.

Анатолий Каширин, перед прыжком с самолета ИЛ-76, 1984 г., крайний справа. Фото из личного архива

Каширин Анатолий Анатольевич, депутат муниципалитета г. Ярославля:

1. В детстве я посмотрел фильм «Офицеры», который оказал на меня неизгладимое впечатление и в 13 лет решил поступить в Московское суворовское училище, затем в Коломенское высшее артиллерийское училище, позже лейтенантом ВДВ отправился в Афганистан.

2. Конечно, 23 февраля – мой праздник, когда я вспоминаю друзей. Многих, к счастью, могу поздравить лично. Так же, как и всех, кто готов защищать Россию, работать на благо нашего народа.

3. Что дала мне армия? Я стал профессиональным военным, десантником, настоящим мужчиной!

4. Сейчас я возглавляю региональные отделения Союза десантников и Военно-исторического общества, вхожу в правление Российского союза ветеранов Афганистана. Мне дороги мои братья-сослуживцы. И важны мальчишки, которые растут сейчас. Я ведь практически повторил путь Ваньки, «внучка» из увлекшего меня в детстве фильма «Офицеры» - получил внеочередное звание майора за успех своего подразделения.

5. В советское время слово «патриотизм» использовалось реже, чем сейчас, но тогда многие были патриотами. К сожалению, сейчас этого стало меньше. Я уверен: патриотизм впитывается с молоком матери.

Автор: Дмитрий Скобелев.