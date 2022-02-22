Главный врач Переславской ЦРБ: «Мы готовы предоставить жилье и работу беженцам из ДНР и ЛНР»

Переславская ЦРБ готова предоставить работу беженцам из Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Переславский ЦРБ Кирилл Харчиков на своей странице ВКонтакте пригласил беженцев из ДНР и ЛНР на работу в клинику.

- События, происходящие сегодня на территории ЛНР и ДНР, волнуют всех без исключения. Да и как можно оставаться в стороне, когда гибнут мирные жители, страдают старики и дети. Россия во все времена принимала активное участие в поддержке народов соседних государств, когда беда наступала - предоставляла им кров и защиту. Переславская ЦРБ готова предоставить жилье и хорошо оплачиваемую работу всем медицинским работникам, кто остался без крова и средств к существованию. Примем на работу и создадим условия для прочего персонала - уборщиц, водителей, специалистов коммунального хозяйства. Не оставим в беде нашего брата! – написал Кирилл Харчиков.

Подобный опыт у клиники уже был в 2014 года. На работу в Переславскую ЦРБ пришли врачи и медсестры, многие так и остались здесь.

- Заведующая нашей детской поликлиникой Алина Сергеевна Круть - педиатр от Бога, ее любят и маленькие пациенты и их родители, ее уважают и ценят в коллективе. Приехали к нам даже медицинскими семьями - Татьяна и Андрей Гулак, Никита и Алла Киенко, усилили бригады СМП и стационар. Марина Окопная трудится врачом-фтизиатром, Наталья Жохова - медсестрой в гинекологии. Эти все люди настолько отзывчивые и готовые прийти на помощь, может и потому, что знают цену милосердия, любви и сострадания, - рассказал о бывших беженцах, а теперь сотрудниках больницы главврач.