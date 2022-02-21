Михаил Евраев: «В Ярославской области начал работать Клуб стратегических инициатив»

Михаил Евраев: - Будем работать на основе тех лучших практик, которые сегодня есть у Агентства стратегических инициатив. Фото: Правительство Ярославской области

21 февраля врио губернатора Михаил Евраев и генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева приняли участие в работе первого заседания регионального Клуба стратегических инициатив.

– Клуб стратегических инициатив – это конструктивная площадка в регионе по поддержке общественных, предпринимательских инициатив, куда граждане приносят свое решение и готовы финансово его поддержать, а регион выступает партнером в его реализации, – сказала Светлана Чупшева. – В прошлом году в 11 регионах заработали такие клубы, сегодня они взаимодействуют между собой и обсуждают уже межрегиональные проекты.

Михаил Евраев отметил важность реализации данного проекта в Ярославской области, где выстроен открытый диалог власти и представителей общественных объединений, бизнеса, граждан.

– Будем работать на основе тех лучших практик, которые сегодня есть у Агентства стратегических инициатив, – сказал Михаил Евраев.

Правительство области в рамках первого заседания клуба подготовило презентацию проектов Ярославской области. Координатор регионального сообщества родителей детей с аутизмом, член правления ЯРО ВОРДИ Галина Омарова рассказала о возможности создания в Ярославле первого в стране ресурсного центра альтернативной и дополнительной коммуникации, решающего комплекс проблем социальной коммуникации неговорящих детей и взрослых. В нем помощь смогут получать более 500 семей ежегодно. Работа над инициативой ведется с 2017 года при поддержке регионального департамента труда и социальной поддержки населения, Фонда президентских грантов и Института развития образования Ярославской области.

Также были презентованы проекты по развитию города Углича, Ярославской Большой мануфактуры, созданию ландшафтного парка «Лель» в Гаврилов-Яме и кластера креативных индустрий на базе фабрики «Корд». Рассматривается возможность их поддержки со стороны АСИ. На открытии клуба о своем проекте «Поречье» по ВКС рассказала учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Глава региона выразил готовность обсудить совместные проекты лично.

Светлана Чупшева рассказала, что в этом году пройдет форум «Сильные идеи для нового времени». Цель – выбрать и реализовать 100 сильных проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. – Мы бы хотели с несколькими регионами провести такие региональные этапы, региональные конкурсы среди молодежи: как вы видите свое будущее и развитие своего региона, своего города, какие проекты инициатив вы можете предложить. Давайте сделаем такой вот региональный этап в Ярославской области на целевую группу от 16 до 24 лет, чтобы послушать их предложения, инициативы, их запросы на образ будущего – то, что мы сможем вместе с регионом поддержать и реализовать, – предложила Светлана Чупшева.

– Да, конечно, давайте сделаем. Это было бы здорово, и это перекликается с тем, что мы сейчас делаем, – кадровый резерв, открытый конкурс, в котором мы приглашаем принять участие всех. И это резерв не только для органов власти, но и для промышленности. Такая инициатива – мы готовы поддержать двумя руками, – ответил Михаил Евраев.