В Ярославской области 217 подростков сделали прививку от коронавируса

В марте в Ярославскую область доставят ще одну партию вакцина "Спутник М", предназначенную для подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 217 подростков прошли вакцинацию от коронавируса. Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона, ни у кого побочных реакций не зафиксировано, ребята переносят прививку достаточно легко.

480 доз вакцины «Спутник М» в Ярославскую область поступили в начале февраля, практически вся она уже израсходована. В Ярославском, Угличском, Рыбинском, Мышкинском и Даниловских районах препарата для подростков не осталось.

- В марте планируется поставка еще одной, более крупной партии «Спутник М», - сказал директор департамента Сергей Луганский.

Противопоказанием для прививки от COVID-19 являются острые заболевания, обострение хронических болезней, а также тяжелые реакции на прошлые вакцинации и реакция на компоненты препарата.