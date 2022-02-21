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Иваново21 февраля 2022 13:06

В Ивановской области двух подростков задержали за ложные сообщения о минировании школ

Сейчас следователи выясняют мотивы поступка 13-летних ребят
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области задержали двух малолетних "телефонных террористов"

В Ивановской области задержали двух малолетних "телефонных террористов"

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ивановской области сотрудники регионального УФСБ и УМВД задержали двух подростков. 13-летние мальчишки в январе и феврале этого года несколько раз направляли на электронный ящик администрации Иванова анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в школах города.

- Тщательная неоднократная проверка указанных в письмах объектов показала, что информация о готовящемся террористическом акте носит ложный характер. По фактам заведомо ложных сообщений возбуждены три уголовных дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Долго скрывать свою личность у «анонимов» не получилось. Сотрудники Центра противодействия экстремизму и других служб полиции вышли на малолетних «телефонных террористов». Сейчас с 13-летними ребятами и их родителями работают следователи. В первую очередь, устанавливаются мотивы совершенного школьниками поступка.

Происшествия: ЧП