Рыбинские пожарные спасли мужчину, тонущего в Волге

Пожарные из Рыбинска спасли тонущего мужчину Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В пятницу, 18 февраля, рыбинским огнеборцам пришлось работать не с огнем, а в воде. Очевидцы сообщили, что в Волге рядом с поселком Волжский тонет человек, ближе всего к месту ЧП находилась пожарная часть №19 и ее сотрудники выехали на помощь.

На берегу находилось много людей, но никто не рискнул идти на помощь утопающему – сейчас в этом месте лед на реке тонкий, с промоинами, покрыт толстым слоем мокрого тяжелого снега.

- В 80 метрах от берега, а это почти середина реки, мы увидели в проруби человека. Видна была только голова, он уже почти не двигался, выбился из сил. Взяв спасательный круг, веревку и спасжилеты мы с коллегой Максимом Булиным пошли на помощь, - рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №19 Рыбинска Артем Осьминин.

Где-то в середине пути спасатель почувствовал, что лед стал рыхлым, был риск самому провалиться в воду.

- Принял решение передвигаться ползком, Максим страховал меня. В пяти метрах от полыньи увидел, что мужчина еще в сознании, но подбородок уже в воде, человек едва держится за кромку льда. Я бросил ему круг, но он не смог схватить, тогда я подполз ближе и стал тянуть мужчину за рукава, - рассказывает Артем Осьминин.

Дело это оказалось не из легких. Вес самого тонущего, плюс намокшая одежда, плюс лед, который вот-вот треснет. Артему потребовалась помощь Максима Бурина, вместе они вытащили человека из полыньи. Тем временем с носилками подоспел начальник части Виктор Гущин и уже втроем пожарные оттащили пострадавшего на берег.

- Я отдал ему свою куртку. Она только сверху намокла, внутри была абсолютно сухая, такое свойство нашей боевой одежды. До приезда скорой помощи мы постарались снять мокрую одежду с мужчины, растирали тело, голову, плотно укутали одеялами. Постоянно с ним разговаривали, задавали вопросы, - рассказывает Артем.

Потом мужчину забрали медики «скорой». На вид пострадавшему лет 60-65, на рыбака он не был похож, скорее всего, просто попытался перейти по льду на противоположный берег Волги и чуть не лишился жизни.