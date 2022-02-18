В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 112 человек

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В Ярославской области за неделю с 11 по 18 февраля от коронавируса скончались 112 человек. За минувшие сутки умерли 19 ярославцев, зараженных COVID-19, с начала пандемии – 2 301 человек.

Практически на прежнем уровне остается и число заболевших за сутки. По данным оперштаба на 18 февраля, заразились 1 740 человек. За неделю – 11 660, с начала пандемии – 116 755.

Вылечились за неделю 3 033 ярославца, с начала пандемии – 88 749.

- Всего госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 2170 пациентов: 1412 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 758 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 56330;

Рыбинск – 15435;

Ростовский МР -5719;

г.о. Переславль-Залесский - 6008;

Тутаевский МР - 4901;

Ярославский МР - 5851;

Угличский МР - 4586;

Борисоглебский МР - 1692;

Некрасовский МР - 2180;

Гаврилов-Ямский МР – 1880;

Пошехонский МР - 1456;

Рыбинский МР -2721;

Даниловский МР - 1951;

Мышкинский МР - 951;

Большесельский МР - 922;

Некоузский МР - 1279;

Любимский МР - 1044;

Первомайский МР - 1030;

Брейтовский МР – 819.