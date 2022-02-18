В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 112 человек

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В Ярославской области за неделю с 11 по 18 февраля от коронавируса скончались 112 человек. За минувшие сутки умерли 19 ярославцев, зараженных COVID-19, с начала пандемии – 2 301 человек.
Практически на прежнем уровне остается и число заболевших за сутки. По данным оперштаба на 18 февраля, заразились 1 740 человек. За неделю – 11 660, с начала пандемии – 116 755.
Вылечились за неделю 3 033 ярославца, с начала пандемии – 88 749.
- Всего госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 2170 пациентов: 1412 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 758 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 56330;
Рыбинск – 15435;
Ростовский МР -5719;
г.о. Переславль-Залесский - 6008;
Тутаевский МР - 4901;
Ярославский МР - 5851;
Угличский МР - 4586;
Борисоглебский МР - 1692;
Некрасовский МР - 2180;
Гаврилов-Ямский МР – 1880;
Пошехонский МР - 1456;
Рыбинский МР -2721;
Даниловский МР - 1951;
Мышкинский МР - 951;
Большесельский МР - 922;
Некоузский МР - 1279;
Любимский МР - 1044;
Первомайский МР - 1030;
Брейтовский МР – 819.