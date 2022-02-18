«Мясной гурман» привез с гастрономического конкурса сразу пять золотых медалей

В этом году «Мясной гурман» отметит двадцатилетие. ФОТО: предоставлено компанией «Мясной гурман»

В этом году «Мясной гурман» отметит двадцатилетие. Это 130 фирменных торговых точек и 100 тысяч покупателей в сутки, 180 видов и 900 тонн продукции в месяц! В копилке компании больше 80 наград с всероссийских и международных выставок, включая золотые медали «Продэкспо-2022». Главные принципы производства: никаких генетически модифицированных ингредиентов – только натуральное сырье, контроль на всех этапах производства, доставки и реализации, забота об экологии, оригинальная рецептура и всегда отменный вкус!

«Мясной гурман» привез с гастрономического конкурса пять золотых медалей. ФОТО: предоставлено компанией «Мясной гурман»

«Сосиски с моцареллой» — эксклюзивный крафтовый продукт, который уже успел завоевать любовь и доверие покупателей. При разогреве дает неповторимый вкус и аромат. Отличный вариант для семейного ужина.

Колбаса «Домашняя» с гречей – оригинальная новинка от компании «Мясной гурман». Изготовлена по типу «Краковской», в натуральной оболочке, с добавление гречи. Своеобразна по текстуре и вкусу. Это надо пробовать!

Колбаса «Рубленая» продается только в фирменных магазинах «Мясной гурман». По структуре напоминает ветчину и станет отличный дополнением к завтраку.

Компания не первый год участвует в престижной международной выставке «Продэкспо». ФОТО: предоставлено компанией «Мясной гурман»

Шейка «Венская» сырокопченая изготовлена из свинины высшего качества с добавлением чеснока. Относительно недавно появилась на прилавках. Нарезка из мяса благородного оттенка в обрамлении ароматных специй — станет украшением любого праздничного стола.

«Буженина из мяса птицы». Изысканное лакомство для настоящих гурманов. Сочетание мяса грудки и бедра дает особую сочность и нежную консистенцию. А букет ароматных специй – неповторимый аромат. Мясо томится в пищевой пленке и за счет особой формовки приобретает тот самый насыщенный вкус.