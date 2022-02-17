Михаил Евраев: «Мы присвоим парку на улице Гагарина в Мышкине имя Владимира Гречухина»

Михаил Евраев: - Владимир Александрович Гречухин был выдающимся человеком. Он много сделал для Ярославской области и Мышкинского района. Скриншот с ВГТРК "Ярославия".

К врио губернатора обратилась председатель общественной палаты Мышкинского муниципального района, член общественной палаты Ярославской области Ирина Дейкина. Она напомнила, что 27 января этого года в Мышкине и районе произошло трагическое событие – ушел из жизни Владимир Александрович Гречухин.

- Основоположник мышкинского туризма, человек, беззаветно любящий свою малую Родину, вклад Владимира Александровича в развитие Мышкина неоценим, - отметила она. - Благодаря Владимиру Гречухину Мышкин обрел статус города. Много лет вся его деятельность была направлена на сохранение исторической привлекательности нашего города. Заслуги Владимира Александровича высоко оценены: он имеет звание Заслуженного работника культуры РФ, Лауреат премии Дмитрия Сергеевича Лихачева за подвижничество в культуре, Лауреат премии-гранта за подвижническую деятельность и вклад в развитие и сохранение российской культуры, Почетный гражданин города Мышкина, награжден орденом Сергия Радонежского, член Союза писателей России и Почетный член-корреспондент Петровской академии наук и искусства. Уважаемый Михаил Яковлевич, от лица общественности Мышкинского муниципального района и всей Ярославской области прошу рассмотреть вопрос об увековечивании памяти нашего земляка.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев горячо поддержал инициативу мышкинцев.

- Мы этот вопрос рассматривали у себя на оперативном совещании в правительстве Ярославской области, - сказал глава региона. – Когда я был в Мышкинском районе, мы общались с Владимиром Александровичем. Мы тогда обсуждали на встрече с жителями, как раз на которой был Владимир Александрович, очень много вопросов, в том числе и дороги, и вообще развитие Мышкинского района. Я очень хорошо помню этого человека. Он действительно был выдающимся сыном Ярославской области, Мышкинского района. Очень много очень сделал для города Мышкина и Мышкинского района. Мы обязательно увековечим его память. Из тех решений, на которые мы уже вышли, планируем присвоить парку на улице Гагарина в Мышкине имя Владимира Александровича Гречухина. Также продлим пешеходную дорогу, которая идет по парку до Набережной – он сам предлагал это сделать. И установим памятную доску на одном из зданий с видом на Волгу.