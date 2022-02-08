Назначение Сергея Луганского директором департамента здравоохранения и фармации - благо для региона

Профессиональные качества ярославца Сергея Луганского высоко оценивают и его коллеги, и Минздрав РФ. Фото: Правительство Ярославской области

8 февраля в ходе оперативного совещания в правительстве области Михаил Евраев представил нового директора регионального департамента здравоохранения и фармации – Сергея Луганского.

– Работа в системе здравоохранения очень важная, особенно сейчас, когда на плечах медиков колоссальная нагрузка из-за очередной волны коронавируса. Это фактически работа в режиме «24 на 7». У Сергея Викториевича есть понимание задач, которые сейчас стоят перед департаментом, а главное – понимание, как эти задачи решать. Нам нужен конкретный план развития каждой медицинской организации с указанием проблем и путей их решения, а также стратегия развития здравоохранения в каждом районе и в области в целом, – прокомментировал принятое решение глава региона.

В числе первоочередных задач, стоящих перед новым директором департамента здравоохранения и фармации, – решение проблем с дефицитом кадров, совершенствование работы цифровых сервисов, организация программ постковидной реабилитации, особенно в группах риска. При этом необходимо поэтапное восстановление плановой медицинской помощи после завершения пика волны эпидемии.

До настоящего времени Сергей Луганский руководил Центральной городской больницей Ярославля. Ранее работал в должности заместителя и первого заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Высокие профессиональные качества Сергея Луганского отмечают его коллеги.

- В непростое для регионального здравоохранения время приход на руководящую должность опытного профессионала, знающего систему, несомненно благо, - считает директор больницы им. Н. В. Соловьева Наталья Даниленко. - Знаю Сергея Викториевича очень давно. Все время работаем в одной команде и совместно решаем сложные задачи. Он человек высокой дисциплины, всегда глубоко погружается в проблему и методично ее решает. С назначением Сергея Викториевича на должность директора департамента, считаю, региональное здравоохранение только выиграет.

Согласен с ее мнением и главный врач госпиталя ветеранов войн Михаил Юрьевич Осипов: - Радует, что систему здравоохранения возглавил человек с большим опытом, со знанием разных граней нашей работы. Сергей Викториевич умеет слушать и слышать, всегда принимает самое активное участие в разработке ключевых программы и проектов регионального здравоохранения. В этой работе опирается на мнение врачебного сообщества. Уверен, что с таким подходом у него все получится, а мы в свою очередь готовы поддержать и словом и делом.