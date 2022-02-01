В Ярославской области побит очередной антирекорд по заражению COVID-19

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В Ярославской области на протяжении двух недель ежедневно ставятся рекорды по количество заболевших коронавирусом. Сегодня, 1 февраля, заразились COVID-19 615 человек, с начала пандемии – 94 168.

За сутки скончались 7 жителей области, с начала пандемии – 2 095.

В госпиталях региона разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19. С коронавирусными пациентами работают 18 клиник. За минувшие сутки госпитализированы 167 ярославцев

Заболели в России: 11 986 913 (+125 836)

Умерли в России: 332 012 (+663)