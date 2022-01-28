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Общество27 января 2022 22:00

Концерт группы Plazma в ярославском «Руки ВВерх! Бар»

4 февраля в ярославском «Руки ВВерх! Бар» выступит поп-рок группа Plazma.
Влада Красоткина
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Уже в следующую пятницу группа Plazma исполнит свои лучшие песни со сцены ярославского бара. Фото: «Руки ВВерх! Бар»

Уже в следующую пятницу группа Plazma исполнит свои лучшие песни со сцены ярославского бара. Фото: «Руки ВВерх! Бар»

В нулевых коллектив совершил настоящий прорыв - мало кто верил, что российская группа с песнями на английском языке получит большую популярность. Но песни “Take my love”, “You’ll never meet an angel” и “Mystery” подняли неформатную группу на вершину отечественных и мировых топ-чартов.

Уже в следующую пятницу группа Plazma исполнит свои лучшие песни со сцены ярославского бара. Только в этот вечер вы получите возможность увидеть любимых артистов на расстоянии вытянутой руки и сделать с ними совместное фото.

Не пропустите!

«Руки ВВерх! Бар», Первомайский бул., 1

Сбор гостей: 19.00

Билеты: от 1500р

+7 (4852) 60-90-50

https://yar.rvbar.ru/poster/vechernij-konczert-gruppy-plazma/

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
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