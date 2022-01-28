В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 36 человек

К сожалению, вновь начало расти число госпитализированных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КП-Ярославль подводит итоги недели с 22 по 28 января и рассказывает о ситуации с коронавирусом в области. За эти дни от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 36 человек, с начала пандемии вирус убил 2075 ярославцев.

За семь дней поставлено 2 215 новых диагнозов, с начала пандемии COVID-19 заболели 92 081 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 46338;

Рыбинск – 9345;

Ростовский МР -4712;

Переславский городской округ - 5094;

Тутаевский МР -3682;

Ярославский МР - 4487;

Угличский МР -3992;

Борисоглебский МР - 1597;

Некрасовский МР -1935;

Гаврилов-Ямский МР – 1544;

Пошехонский МР - 1232;

Рыбинский МР -1567;

Даниловский МР - 1452;

Мышкинский МР - 811;

Большесельский МР - 821;

Некоузский МР - 1069;

Любимский МР - 880;

Первомайский МР - 839;

Брейтовский МР – 634.

К сожалению, вновь начало расти число госпитализированных: по данным на прошлую пятницу, было занято 1070 койки в COVID-госпиталях, на сегодняшний день – уже 1348. У 980 пациентов коронавирус подтвержден, у 368 – типичная клиника вируса.

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