В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 36 человек

К сожалению, вновь начало расти число госпитализированных.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
КП-Ярославль подводит итоги недели с 22 по 28 января и рассказывает о ситуации с коронавирусом в области. За эти дни от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 36 человек, с начала пандемии вирус убил 2075 ярославцев.
За семь дней поставлено 2 215 новых диагнозов, с начала пандемии COVID-19 заболели 92 081 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 46338;
Рыбинск – 9345;
Ростовский МР -4712;
Переславский городской округ - 5094;
Тутаевский МР -3682;
Ярославский МР - 4487;
Угличский МР -3992;
Борисоглебский МР - 1597;
Некрасовский МР -1935;
Гаврилов-Ямский МР – 1544;
Пошехонский МР - 1232;
Рыбинский МР -1567;
Даниловский МР - 1452;
Мышкинский МР - 811;
Большесельский МР - 821;
Некоузский МР - 1069;
Любимский МР - 880;
Первомайский МР - 839;
Брейтовский МР – 634.
К сожалению, вновь начало расти число госпитализированных: по данным на прошлую пятницу, было занято 1070 койки в COVID-госпиталях, на сегодняшний день – уже 1348. У 980 пациентов коронавирус подтвержден, у 368 – типичная клиника вируса.
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