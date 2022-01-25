В больницу Ярославской области установили новую информационную систему

В больнице №9 начали использовать новую систему Фото: Правительство Ярославской области

В больницы Ярославской области начинают устанавливать новую информационную систему. В больнице №9 ее уже начали использовать. Электронное табло и специальные программы позволяют врачам в отделении отследить, с какими травмами или диагнозом скорая помощь везет пациента.

– Раньше было так, что бригада из необходимых врачей собиралась только при поступлении больного, терялось драгоценное время и для самого пациента, и для медиков больницы, и для бригад скорой помощи, – пояснила заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи Ярославля Мария Полякова. – Так, до применения новой системы время нашего пребывания в приемном покое варьировалось от 15 минут до часа, сейчас оно сократилось в разы.

И. о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун отметила что, сейчас в области активно внедряются цифровые технологии: это и электронная карта пациента, и электронный рецепт, и электронный больничный лист, а также мгновенная передача данных диагностических исследований в крупные больницы региона, оформление документации на получение инвалидности в бюро МСЭ и многое другое.