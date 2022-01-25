Ярославских детей зовут на Крайний Север

Татьяна Гурьева, основатель детского туроператора «Сказка странствий». ФОТО: из личного архива

Каждый год 25 января православные вспоминают святую Татьяну. Накануне Татьяниного дня мы попросили наших знакомых Татьян вспомнить, почему их так назвали, и рассказать о том, как имя сказывается на их жизни, работе, восприятии людей.

Вот что нам рассказала успешно работающая с ярославцами Татьяна Гурьева, основатель детского туроператора «Сказка странствий» (г. Архангельск):

- У меня два образования - музыкально-педагогическое и психологическое. Педагогический стаж более 30 лет, а в организации детского отдыха я уже более 15 лет. Психологом решила стать, когда в 30 лет поняла, что хочу жить «долго и счастливо». Все «мои университеты» пригодились в семейной жизни и в работе!

Профессионально вопросами детского отдыха я занялась, когда младшая дочь стала подрастать. Мне было важно - где, как и с кем проводит свои выходные и каникулы мой ребенок, пока я на работе.

ФОТО: из личного архива

Имя мое (учредительница, устроительница), знак зодиака - Стрелец (любимец Фортуны, путешественник и философ), педагогика и психология - все соединилось в «Сказке странствий»!

Даже в самые сложные для бизнеса времена я понимаю, что занимаюсь именно тем, что мне нравится, что у меня получается, что находит интерес у детей и признательность родителей.

Мое детище - «Сказка странствий» - детский туроператор со своим персональным подходом, высокой ценой за высокое качество услуг и профессионализм сотрудников, своим особым клиентом: требовательным, прихотливым, взыскательным. Мы не только организуем поездки для детей по матушке-России или в лагерь к теплому морю. У нас есть свои особинки.

В Пинежском районе Архангельской области, посреди заповедной тайги и извилистых рек есть необыкновенно уютное место - четырехзвездочный лесной отель, где детей не «грузят» развивающими программами. У нас они получают психологический комфорт, погружение в тишину и разнообразие суровой, но такой удивительной северной природы (она хороша в любом сезоне!), вкуснейшую поморскую кухню и гастрономические мастер-классы, рыбалку на утренней зорьке и песни у костра. В каникулы ребят ожидает не обыденная виртуальность, а настоящий мир природы, традиций и легенд!

Русский Север - это место силы, где дети отдыхают, перезагружаются, обновляются, наполняются энергией. Прежним не возвращается никто!

К нам едут москвичи и петербуржцы, туляки и ярославцы, девчонки и мальчишки со всех концов нашей большой страны. «Сказка странствий» устроит отдых на 5+!