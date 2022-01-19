Крещенские купания в центре Ярославля: в иордань окунулись и взрослые, и дети

После того, как батюшка освятил иордань, начались купания. Фото: Влада Красоткина

В Ярославле продолжаются Крещенские купания. На этот раз корреспондент «Комсомолки» побывала на купели в центре Ярославля – рядом с Центральным пляжем.

В 9:00 утра 19 января на Которосли вовсю шла подготовка ко встречи с первыми желающими окунуться в прорубь. Сотрудники полиции, СПСЧ и службы спасения «Центр гражданской защиты» устанавливали раздевалки для жителей, пункты с горячим чаем и обустраивали иордань. Вблизи берега реки красовалась прорубь в виде креста.

Сотрудники полиции, СПСЧ и службы спасения «Центр гражданской защиты» устанавливали раздевалки для жителей, пункты с горячим чаем и обустраивали иордань. Фото: Влада Красоткина

Около 11:30 церковная служба закончилась и ярославцы из храма начали собираться у купели. После того, как батюшка освятил иордань, начались купания. Окунаться приходили в одиночку, вместе с друзьями и даже семьями.

Например, в Анисимовых купались все: мама, папа и дети. На глазах корреспондента «Комсомолки» в купель отважно погрузился Арсений, которому всего 11 лет.

- Я уже третий год купаюсь и буду еще. Мне не страшно и не холодно, - сказал мальчик, согреваясь горячим чаем.

Его мама Любовь, как опытный ныряльщик рассказала, что окунаться только кажется, что страшно. На самом деле все проходит без осложнений:

- Главное не замерзать накануне, а то если на холоде постоять, то и в купель заходить не захочется. Мы купаемся всей семьей каждый год и не болеем, все хорошо проходит.

Арсений согревается горячем чаем после купания. Фото: Влада Красоткина

Ярославский музыкант Александр Маэстро, которого мы встретили у проруби, поделился своей историей:

- Около 15 лет назад в Рыбинске одна женщина предложила мне в Крещение окатиться водой из родника. День был ветреный и снежный. Она, читая молитву, сказала мне раздеться и вылить на себя ведро холодной воды. Мне это очень понравилось. Следующие годы я ездил в Глебово на родник и обливался сам с молитвой. Удивительно, что всегда, когда читаешь молитву, непогода утихает.

Александр рассказал, как он чувствует себя до и после погружения в прорубь:

- Прекрасное очищение. После того, как искупаешься, не холодно. Холодно до этого. Чтобы понять эти ощущения, нужно попробовать самому, главное вера.

Не смотря на то, что Крещение светлый праздник, который всегда сопровождается хорошим настроением, добрыми пожеланиями и спокойной размеренной атмосферой, специалисты, которые дежурят у иордани на случай ЧП - всегда начеку.

Ледяная вода - это не шутки. Для безопасного погружения нужно знать некоторые правила. Их напомнил один спасателей:

- Нужно постепенно заходить в воду. Резкий перепад температур опасен. Лучше не подходить раздетым к купели, нужно обуться, сверху накинуть халат, анна голову – шапочку. Раздеться можно около полыньи.