Михаил Евраев: «Необходимо решать проблемы без проволочек и бюрократии»

Михаил Евраев считает, что в работе правительства Ярославской области важна открытость. Фото: Правительство Ярославской области

- Поездки по районам - это одно из важных направлений. Они позволяют понять, что происходит в территориях, на какие вопросы обратить внимание, – сказал Михаил Евраев. - Невозможно понимать и чувствовать, чем живут люди, без живого диалога, поэтому выезды в районы и города должны стать регулярными.

Глава региона также отметил необходимость реагирования на проблемы, о которых пишут жители в социальных сетях.

– В нашей работе важна открытость, – подчеркнул Михаил Евраев. – Для этого я постоянно встречаюсь с жителями области, рассказываю в соцсетях о том, что делается, какие решения принимаются, и почему они принимаются. Зачастую социальные сети становятся для людей самым быстрым инструментом и возможностью оперативно достучаться до чиновников. Обращаю внимание каждого из вас на работу в социальных сетях. Прошу отнестись к этому внимательно и ответственно. Необходимо решать проблемы без проволочек и бюрократии, для того чтобы наша работа была более эффективной и слаженной.

Напомним, накануне, 17 января, глава региона представил новую структуру и состав правительства. Он принял решение самостоятельно исполнять полномочия председателя правительства Ярославской области.

Должность замгубернатора по внутренней политике займет Андрей Колядин. Глава региона назначил новых заместителей председателя правительства области. Так, Лариса Андреева будет курировать департамент здравоохранения и фармации, департамент труда и социальной поддержки населения, департамент образования, Управление по социальной и демографической политике. Артем Молчанов - департамент имущественных и земельных отношений, департамент охраны окружающей среды и природопользования, департамент лесного хозяйства, департамент объектов культурного наследия, инспекцию административно-технического надзора. В блок Алексея Доронкина войдут департамент государственного заказа, департамент информатизации и связи, департамент экономики и стратегического планирования, управление записи актов гражданского состояния, отдел международных связей. Вера Даргель станет заместителем председателя правительства области, курирующим департамент государственной службы занятости населения, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление государственной службы и кадровой политики.

Также назначен новый директор департамента туризма - Галина Крохмаль. Департамент труда и социальной поддержки населения возглавит Надежда Биочино. Департаментом государственного заказа будет руководить Марина Кашина. Директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления станет Евгений Чуркин. Департамент по физической культуре и спорту и молодежной политике возглавит Илья Тюрганов. На должность директора департамента экономики и стратегического планирования утвержден Дмитрий Аминов.

Продолжат работу в правительстве заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора области Илья Баланин и заместители председателя правительства – Максим Авдеев, Валерий Холодов и Виктор Неженец.