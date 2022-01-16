Секс-преступление 2011 года: хоккеиста Рида Буше обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

С 2021 года спортсмен выступает нападающим в ярославском клубе "Локомотив". Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

Американское издание "The Detroit Free Press" опубликовало подробности секс-преступления 2011 года: хоккеиста Рида Буше обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Сейчас спортсмен выступает за ярославский клуб "Локомотив".

Согласно данным газеты, 13 декабря 2021 года, на слушании дела десятилетней давности, хоккеист признал свою вину в преступлении, которое он совершил в 17-летнем возрасте.Таким способом Рид Буше заключил сделку с судом и снизил степень сексуальных домогательств с первой до третьей степени. В противном случае Риду грозило 25 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Приговор американцу вынесут 31 января. Сам Рид никак не комментирует происходящее и публикации в одной из самых популярных газет в Детройте.

С 2021 года спортсмен выступает нападающим в ярославском клубе "Локомотив". Контракт с Ридом заключен до 30 апреля 2023 года.

До этого обвиняемый играл в НХЛ с 2013 года. В сезоне 2017-2018 годов американец получил первое приглашение на Матч Всех Звезд АХЛ, а уже после сезона 2019-2020 годов стал вторым в списке лучших бомбардиров АХЛ.

Летом 2020 года Буше переехал в Россию и заключил однолетний контракт в клубом "Авангард". Вскоре стал обладателем Кубка Гагарина-2021.