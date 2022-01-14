В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 64 человека

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скончались семь человек. За неделю – 64. С начала пандемии вирус убил 2012 жителей региона.

За сутки на 194 человека увеличилось количество заболевших. По статистике, COVID-19 с начала распространения этой болезни, заразились 88 349 ярославцев, вылечились – 80 944.

- Госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 983 пациента: 709 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 274 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 44569;

Рыбинск – 8779;

Ростовский МР -4589;

г.о. Переславль-Залесский - 4934;

Тутаевский МР -3498;

Ярославский МР - 4151;

Угличский МР -3883;

Борисоглебский МР - 1577;

Некрасовский МР -1854;

Гаврилов-Ямский МР – 1524;

Пошехонский МР - 1227;

Рыбинский МР -1467;

Даниловский МР - 1412;

Мышкинский МР - 782;

Большесельский МР - 793;

Некоузский МР - 1045;

Любимский МР - 868;

Первомайский МР - 818;

Брейтовский МР – 579.