Гибель шестилетнего мальчика в тепловой камере: ивановские следователи готовят дело для передачи в суд

Ребенок утонул из-за незакрытой тепловой камеры. ФОТО: СКР по Ивановской области

Следователи Ивановской области готовятся передать в суд уголовное дело по гибели шестилетнего мальчика в тепловой камере, заполненной водой. В нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что стало причиной смерти человека, обвиняется заместитель директора по эксплуатации оборудования ООО «Инвестэнерго».

Несчастный случай в селе Подвязновский Ивановского района произошел 28 сентября прошлого года. Мальчик вместе с друзьями гулял рядом с тепловой сетью, оступился и упал в камеру. Выбраться из заполненной водой ямы он не смог и утонул.

- Обвиняемому было достоверно известно от мастера участка, что указанная тепловая камера находится в открытом состоянии, ввиду отсутствия железобетонной конструкции в виде плиты перекрытия и люков. При этом, он не принял всех необходимых и входящих в его компетенцию мер, направленных на восстановление сооружения тепловой камеры, не обеспечив ее исправное и безопасное функционирование и продолжил ее эксплуатацию, достоверно зная, о выявленных дефектах (повреждений), - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.

Надежда на то, что все обойдется, не оправдалась. Уголовное дело вот-вот уйдет в суд.