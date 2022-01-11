Страшная авария на трассе Ярославль-Иваново унесла четыре жизни: в больнице скончалась 15-летняя девушка

Авария на трассе Иваново-Ярославль унесла жизни четырех человек. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Сегодня, 11 января, стало известно, что скончалась 15-летняя девушка, чудом выжившая в страшной аварии, которая произошла в Ивановской области 8 января. Водитель и все пассажиры «Фольксвагена», где девочка ехала, погибли на месте, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Все надеялись на чудо, но его не произошло.

На месте столкновения фуры и легковушки сразу погибли три человека. ФОТО: УМВД по Ивановской области

- В Иваново семья приехала недавно с севера. Девочка была принята в один из лицеев и училась в восьмом классе, - рассказали в полиции Ивановской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. ФОТО: УМВД по Ивановской области

«Фольксваген Поло» и большегруз с ярославскими номерами столкнулись на трассе Иваново-Ярославль. Легковушку, которая ехала в Ярославль, вынесло на встречную полосу, где она и врезалась в фуру. 25-летний водитель иномарки, его мать и жена погибли на месте.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.