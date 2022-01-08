Три человека погибли при столкновении фуры и легковушки в Ивановской области

От автомобиля почти ничего не осталось. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Сегодня, 8 января, на трассе Иваново-Ярославль произошла страшная авария. Легковушка «Фольксваген Поло», за рулем которой находился 25-летний водитель, двигалась в сторону Ярославля. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, который следовал по дороге в противоположном направлении.

Машину полностью смяло. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Это столкновение обернулось для семьи, ехавшей в «Фольксвагене», настоящей трагедией. Водитель автомобиля, его мама и еще одна женщина-пассажир погибли в аварии. 15-летняя девочка, также находившаяся в этой машине, выжила. Сейчас ее привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Машины столкнулись на встречной полосе. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Сотрудники полиции, которые поговорили с водителем большегруза, сообщают о том, что по предварительной информации, водитель «Фольксвагена», вероятно, зацепил обочину, не выполняя никакого маневра, а после этого его вынесло на встречную полосу.

Три человека погибли в этой аварии. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

- Полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ДПС регулируют движение на участке трассы, где произошла авария, - сообщили УМВД России по Ивановской области.

Полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

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