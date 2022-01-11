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Иваново11 января 2022 14:19

Верхнюю одежду нашли на берегу: в Ивановской области утонула 13-летняя девочка

В полиции рассказали подробности этой трагедии
Полина Вачнадзе
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В Лухском районе Ивановской области утонула 13-летняя девочка

В Лухском районе Ивановской области утонула 13-летняя девочка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Лухском районе Ивановской области утонула 13-летняя девочка. Ее тело достали из реки Лух в селе Тимирязево вчера, 10 января.

В полиции рассказали, как шли поиски подростка.

- Работали по ней, как ушедшей из дома. Вначале нашли на берегу верхнюю одежду. Потом чуть ниже по течению нашли и тело погибшей, - уточнили обстоятельства гибели девочки в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства гибели подростка. «Комсомолка» приносит свои соболезнования родным и друзьям девочки.

Происшествия: ЧП